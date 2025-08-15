CHN.cash próbuje powstrzymać spadki po słabszych danych z Chin 📌

Kontrakty na indeksy chińskie w pierwszej reakcji cofnęły się po publikacji słabszych, od oczekiwanych danych z gospodarki chińskiej, ale byki próbują powstrzymać większe spadki, na fali optymistycznych nastrojów na rynkach światowych i oczekiwań na mocniejsze wsparcie rynku chińskiego, na poziomie centralnym. Co istotne, choć dane z Chin nie spełniły oczekiwań (a bezrobocie wzrosło), sprzedaż detaliczna wciąż wygląda solidnie. Sprzedaż detaliczna w Chinach, w lipcu wzrosła o 3,7% r/r wobec 4,6% prognoz i 4,8% poprzednio, a produkcja przemysłowa o 5,7% r/r wobec 6% oczekiwań i 6,8% r/r w czerwcu.

Stopa bezrobocia wzrosła o 5,2% wobec 5% w czerwcu i bardziej, niż 5,1% oczekiwane, a inwestycje w aglomeracjach odnotowały 1,6% wzrost r/r podczas gdy oczekiwano 2,6% po 2,7% w czerwcu.

Ostatnio raportowane wyniki JD.com nie wystarczyły, by utrzymać optymizm wokół chińskiego giganta e-commerce, a Alibaba opublikuje swoje wyniki dzisiaj na kilka godzin przed otwarciem giełdy amerykańskiej.

Fundusz hedgingowy Bridgewater, kojarzony z Raydem Dalio sprzedał wszystkie chińskie akcje i udziały w dwóch funduszach ETF (wartość ok. 1,5 mld USD) w II kwartale roku Impuls kredytowy w Chinach rośnie mniej więcej od listopada 2024 roku, co wspiera popyt na chińskie aktywa i sugeruje wciąż możliwą, trwalszą poprawę warunków gospodarczych na rynku chińskim. Źródło: MicroMacro, Bloomberg Finance L.P. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Indeks CHN.cash (D1) Kontrakty na Hang Seng (CHN.cash) próbują powstrzymać spadki, a impuls podażowy uruchomił się w okolicach 9300 punktów, gdzie kilkukrotnie wcześniej widzieliśmy już reakcje sprzedażowe. Indeksy chińskie mają za sobą najlepsze zamknięcie tygodnia od 7 miesięcy. , Źródło: xStation5

