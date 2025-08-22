Podsumowanie dnia: Jackson Hole wyzwala wzrosty na rynkach akcji. EURUSD zyskuje 1.15%

Amerykańskie indeksy mają za sobą świetną sesję. Nasdaq 100 i S&P 500 zyskują w okolicach 1,7%, a Russell 2000 skupiający akcje mniejszych firm prawie 4%. Powodem są dość ‘gołębie’ komentarze prezesa Fed, Jerome’a Powella z Jackson Hole, które otwierają drogę do obniżek stóp w USA
- W porównaniu do USA, Europa zamknęła sesję ‘anemicznymi’ wzrostami głównych indeksów. Niemiecki DAX i brytyjski FTSE ledwo zdołały zamknąć sesję na plusie
- Rynek wycenia obecnie dwie pełne obniżki w tym roku, przy czym pierwszy raz Fed ma obniżyć stopy we wrześniu. Powell zasygnalizował, że ryzyko spowolnienia rynku pracy, wobec spowalniającego PKB i niknącej konsumpcji przewyższa dziś ryzyko wzrostu inflacji
- Według przewodniczącego Fed, wzrost inflacji, który jest dziś obserwowany w niektórych miarach, wynika z ceł, ale prawdopodobnie będzie to efekt krótkotrwały. Rynkom akcji spodobało się przemówienie w tym tonie. Dolar amerykański traci, obligacje, kryptowaluty i akcje rosną
- Cena Ethereum, którą możemy uznać za miarę ‘apetytu na ryzyko’ wzrosła błyskawicznie o prawie 10% po wystąpieniu Powella, przebijając 4600 USD, a Bitcoin odbił z okolic 112 tys. USD do 115 tys. USD. Rentowności 10-letnich obligacji amerykańskich spadły o 7 punktów bazowych do 4.26%, a EURUSD rośnie o ponad 1,15%
- Równolegle do słabnącego dolara rosną ceny metali szlachetnych. Srebro zyskuje prawie 2,5%, a złoto notuje ponad 1% wzrost. Na rynku towarów energetycznych prawie 4% cofają się futures na gaz ziemny. Rynek obawia się chłodnej pogody w USA, przy jednoczesnej wysokiej podaży i wysokim poziomie zapasów. Ropa notowana jest płasko.
- Indeksy giełdy warszawskiej nie zdążyły aby skorzystać na zmianie sentymentu. Rząd ogłosił podwyżkę podatków dla banków, w świetle ich rekordowych przychodów i zysków. WIG20 zareagował na tą wiadomość 4% spadkami.
- Kanada poinformowała, że zrezygnuje z ceł na wiele towarów z USA w ramach USMCA i usunie odwetowe taryfy na liczne amerykańskie produkty. Wyłączenia mają obowiązywać od 1 września. Aktywne pozostaną cła ‘strategiczne’ np. na aluminium, czy stal. Kraj wciąż negocjuje ostateczny kształt umowy handlowej z USA
- Indeksy chińskie wzrosły dziś, a kluczowy indeks Composite z Szanghaju wzbił się na 10-letnie maksima. Kontrakty CHN.cash notowane są prawie 2,5% wyżej. Chińską giełdę napędza słaby dolar, zainteresowanie rynkami EM, niższe ryzyko geopolityczne i celne oraz przede wszytkim - napływy do akcji półprzewodnikowych i AI (Alibaba, SMIC)
