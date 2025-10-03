Miedź rośnie, znów blisko ATH! 📈🏗️

Notowania miedzi kontynuują dynamiczny marsz w górę, kontrakty terminowe na ten surowiec rosną dziś o ok. 2%. Ich obecny poziom znajduje się już zaledwie 2,6% poniżej historycznego maksimum. To przedłużenie silnej tendencji wzrostowej, jaka trwa od dwóch tygodni, w tym czasie miedź podrożała już o ponad 8%. Źródłem obecnego ruchu jest przede wszystkim utrzymujący się wysoki popyt na surowce, któremu towarzyszy istotna presja po stronie podaży. Rynek w coraz większym stopniu wycenia ograniczoną dostępność metalu, co napędza obecną falę wzrostową. Nie można wykluczyć, że obserwowany trend częściowo odzwierciedla także oczekiwania poprawy kondycji gospodarki i przemysłu, choć na obecnym etapie to przede wszystkim czynniki podażowo–popytowe pozostają głównym motorem zwyżki. COPPER (D1) Źródło: xStation5

