Kontrakty na emisje szybują w górę! 📈🏭

Dziś kontrakty EUA zyskują 2,8%, co jest jednym z mocniejszych ruchów wzrostowych w ostatnich tygodniach. Kontrakty na emisje EUA (European Union Allowances) to instrumenty finansowe, które odzwierciedlają koszt uprawnień do emisji jednej tony CO₂ w ramach unijnego systemu handlu emisjami. Wzrost cen może odzwierciedlać poprawiające się perspektywy przemysłu w Europie, wyższa aktywność gospodarcza oznacza zwykle większe zużycie energii i wyższe emisje, a to przekłada się na rosnący popyt na uprawnienia. W szerszym ujęciu kontrakty na emisje pozostają w długoterminowym trendzie wzrostowym. Ich ceny systematycznie rosną od kilku lat, czemu towarzyszy wyraźnie zwiększający się wolumen obrotu. EMISS (D1)

Źródło: xStation5

