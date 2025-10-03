czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
19:37 · 3 października 2025

Bitcoin zyskuje 2% i zbliża się do historycznego ATH 📈

Najważniejsze wnioski

Bitcoin zyskuje wsparty słabszym dolarem i optymizmem rynków akcji

Rynek wycenia obniżkę stóp w październiku jako bardziej prawdopodobną

Wzrosty BTC napędzają Etheruem oraz inne, mniejsze kryptowaluty

BITCOIN
Krypto
-
-
Cena Bitcoina rośnie dziś powyżej 122 tys. dolarów i zbliża się do istotnego poziomu oporu, przy 123 tys. USD skąd dwukrotnie wcześniej uruchamiane były impulsy sprzedażowe. W ostatnim czasie Bitcoin odbił się od okolic EMA200 przy 108 tys. USD i 'wyrysował' formację podwójnego dna, która wspiera scenariusz wzrostowy. Istotnym wsparciem jest obecnie EMA50 przy 115 tys. dolarów.

 

Źródło: xStation5

3 października 2025, 19:45

