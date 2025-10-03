Bitcoin zyskuje 2% i zbliża się do historycznego ATH 📈

Bitcoin zyskuje wsparty słabszym dolarem i optymizmem rynków akcji
Rynek wycenia obniżkę stóp w październiku jako bardziej prawdopodobną
Wzrosty BTC napędzają Etheruem oraz inne, mniejsze kryptowaluty
Cena Bitcoina rośnie dziś powyżej 122 tys. dolarów i zbliża się do istotnego poziomu oporu, przy 123 tys. USD skąd dwukrotnie wcześniej uruchamiane były impulsy sprzedażowe. W ostatnim czasie Bitcoin odbił się od okolic EMA200 przy 108 tys. USD i 'wyrysował' formację podwójnego dna, która wspiera scenariusz wzrostowy. Istotnym wsparciem jest obecnie EMA50 przy 115 tys. dolarów.
Źródło: xStation5
