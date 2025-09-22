czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Co dalej ze stopami w USA❓ – LIVE 7:50⏰

07:31 22 września 2025

▶️Fed obniża stopy, kolejne rekordy na Wall Street

W dzisiejszym webinarze:

- dolar bez reakcji na decyzję Fed

- Wall Street na nowych maksimach

- Moody’s obniża perspektywę ratingu Polski
 

Zapraszamy na webinar, który można obejrzeć live o 7:50, a także w dowolnym momencie na video poniżej:

 

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Z ostatniej chwili

23.09.2025
20:07

Podsumowanie Dnia: Nasdaq pod presją spadków akcji technologicznego 📉Kawa traci ponad 4%

Odczyty aktywności PMI za wrzesień, z największych europejskich gospodarek zaskoczyły spadkiem w przypadku Francji, natomiast w Niemczech wzrosły benchmarki...

 18:46

(LIVE) Przemówienie szefa Fed, Jerome'a Powella

Jerome Powell, przewodniczący Fed komentuje dziś sytuację w gospodarce USA. Prezes Fed wskazuje, że nie istnieje pozbawiona ryzyka ścieżka polityki na...

 18:20

NVIDIA i Intel kontra ARM – kto wygra wyścig o dominację? | Bliżej Giełdy, Bartek Szyma

Zapraszamy na webinar. Start o godzinie 19:00.  
