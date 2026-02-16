Crypto news: Bitcoin spadnie mocniej? 🔍Kryptowaluty stabilizują się po spadkach

Kryptowaluty próbują 'stabilizować się' po ostatniej, głębokiej wyprzdaży, a Bitcoin wciąż konsoliduje w przedziale mięzy 65 a 70 tys. USD, zamykając czwarty tydzień spadków z rzędu. Wciąż jednak na rynku brakuje 'zdecydowanej' reakcji popytu, która pozwoliłaby Bitcoinowi wrócić na dłużej powżej poziomu 70 tys. USD.

Michael Saylor w weekend zasugerował, że spółka pozostaje bardzo odporna na ewentualną, dłuższą bessę. Jednak popyt na BTC ze strony firm słabnie. W styczniu za 97,5% zakupów odpowiadało Strategy (MSTR.US)

Dane on-chain wskazują na bardzo ograniczone przepływy do Bitcoina oraz hamującą aktywność ze strony rynków kontraktów i opcji, przy wciąż zdecydowanie przeważającym popycie na hedging na wypadek spadków

Okolice 60 tys. USD obecnie pozostają kluczowym wsparciem zarówno z powodu 'psychologicznej strefy wsparcia', metodologii price-action, jak i pozycjonowania inwestorów - spadek poniżej skutkowałby dużą skalą likiwadacji pozycji długich

Fundusz stojący za Uniwersytetem Harvarda zredukował o 21% ekspozycję na Bitcoina, ale powiększył holding Ethereum do 87 mln USD

Według Mike'a McGlone'a Bitcoin może spaść nawet do 10 tys. USD przez kryzys narracji i fundamentalną zmianę nastrojów wokół kryptowaluty, która nie podążyła za wzrostem cen złota i radzi sobie dużo słabiej od indeksów giełdowych - przy dużo wyższej zmienności

Wzrost Bitcoina o 10% skutkowałby obecnie 4,34 mld USD likwidacją krótkich pozycji, podczas gdy 10% spadek oznaczałby 2,35 mld USD likwidację pozycji długich.

Co mówią dane on-chain z CryptoQuant?

Przede wszystkim dane on-chain wydają się sugerować 'jednomyślnie', że 60 tys. USD nie jest 'dnem spadków' w tej bessie. Wskazuje na to zarówno SOPR, jak i odchylenie od 'Realized Price' pełniącej funkcję istotnej bariery w poprzednich rynkach byka i niedźwiedzia. Według CryptoQuant tzw. „ostateczne” dno bessy dla Bitcoina znajduje się w rejonie 55 000 USD. Z perspektywy danych on-chain kluczowe wskaźniki wciąż znajdują się w fazie Bear Phase, a nie w Extreme Bear Phase, która historycznie towarzyszyła cyklicznym dołkom. Innymi słowy rynek jest pod presją, ale nie w stanie kapitulacyjnej skrajności, jaka w przeszłości wyznaczała definitywne minima. Obecna struktura przypomina fazę pogłębionej słabości, lecz jeszcze nie klasyczną, cykliczną panikę, która oczyszcza rynek przed nowym impulsem wzrostowym.

Bitcoinowy wskaźnik Adjusted SOPR (aSOPR) spadł ponownie w okolice 0,92–0,94 czyli do strefy, która historycznie pojawiała się w momentach największej presji w trakcie rynków niedźwiedzia; aSOPR mierzy, czy BTC przemieszczane w sieci są sprzedawane z zyskiem czy ze stratą. Wartość powyżej 1 oznacza realizację zysków.

Wartość poniżej 1 oznacza realizację strat. Odczyt w przedziale 0,92–0,94 oznacza, że przeciętnie sprzedawane BTC zmieniają właściciela ze stratą rzędu 6 do 8%. To nie jest „zwykła korekta”. To poziom, przy którym w przeszłości dochodziło do kapitulacji słabszych uczestników rynku. Historycznie takie odczyty pojawiały się: w końcowych fazach bessy,

w momentach gwałtownych wyprzedaży,

gdy sentyment był skrajnie negatywny, a podaż wymuszana przez panikę dominowała nad popytem. Z perspektywy on-chain to sygnał stresu strukturalnego. Rynek czyści nadmierną dźwignię i emocjonalny kapitał. Paradoksalnie, właśnie w takich strefach często budowały się długoterminowe dna, bo kapitulacja krótkoterminowych inwestorów oznaczała transfer monet w ręce bardziej cierpliwych podmiotów. Spadek aSOPR w okolice 0,92–0,94 nie mówi nam, że „to już dno”. Rynek wszedł w obszar historycznie związany z bólem, wymuszoną sprzedażą i resetem oczekiwań.

Bitcoin i Ethereum (interwał D1)

Patrząc na sytuację techniczną obu kryptowalut, widzimy, że mimo trudnej sytuacji technicznej, wciąż istnieje podwyższone ryzyko kolejnego impulsu spadkowego - podobnego do bessy 2022 roku. Z drugiej strony powrót powyżej 80 tys. USD i 'V-kształtne' odbicie istotnie poprawiłoby wskaźniki i zmniejszyło ryzyko długiej bessy.

Fale przepływów do funduszy ETF potwierdzają, że fundusze w USA dokładają się do 'szerszego' obrazu spowolnienia i wykazują ostatnio relatywnie niewielką aktywność zakupową, przy przeważających sprzedażach.

