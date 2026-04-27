Crypto news 📉 Bitcoin wraca do spadków?

Nastroje rynku kryptowalut ochłodziły się na początku tygodnia, a cofnięcie postępuje z istotnych poziomów zarówno pod względem wskaźników on-chain jak i technicznych, gdzie okolice 80 tys. USD kolejny raz okazały się psychologiczną barierą nie do przekroczenia na tym etapie odbicia. Co ważne, w ostatnich dniach obserwowaliśmy przyspieszoną dystrybucję Bitcoinów ze strony dużych adresów w tym wielorybów. To samo w sobie nie musi oznaczać powrotu do trendu spadkowego, ale wydaje sie stawiać spory znak zapytania nad trwałością odreagowania.
Bitcoin (interwał H1)
Bitcoin cofnął się z okolic 79 tys. USD do 76 tys. USD a wskaźnik RSI spadł do niespełna 30, sugerując wyprzedanie. Warto zaobserwować też MACD, który się ochłodził.
Źródło: xStation5
Bitcoin ma za sobą trzy istotne impulsy spadkow i choć w każdym przypadku "fazy odbicia" różniły się nieco pomiędzy sobą, podobieństwo do poprzednich dwóch takich "faz odbicia" w dalszym ciągu nie jest wykluczone i potencjalnie mogłoby znieść cenę w okolice 50 tys. USD.
Źródło: xStation5
Patrząc na historyczne spadki Bitcoina w bessach cofnięcie do poziomu on-chain "Realized Price" przy 54 tys. USD wydaje się prawdopodobne w scenariuszu spadkowym. Jeśli uznalibyśmy poprzednie trzy rynki niedźwiedzia za pewnego rodzaju drogowskazy, cena Bitcoina mogłaby spaść do ok. 44 tys. USD (delta price) - w każdej poprzedniej bessie cena ostatecznie cofałą się do tego poziomu - choć oczywiście nie gwarantuje to powtórki takiego wariantu w przyszłości.
Źródło: BGeometrics
