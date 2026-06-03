PILNE: ISM spoza produkcji powyżej oczekiwań! 📈

16:00 - Dane ISM oraz Zamówienia w przemyśle z USA (Maj/Kwiecień):

Dane ISM (Maj)

ISM ceny w usługach poza przemysłemj: 71,3 (Poprzednio: 70,7)

ISM Nie-produkcyjny PMI: 54,5 (Oczekiwano: 53,7; Poprzednio: 53,6)

ISM zatrudnienie w usługach poza przemysłem: 47,9 (Poprzednio: 48,0)

ISM aktywność biznesowa w usługach poza przemysłem: 57,7 (Poprzednio: 55,9)

ISM: nowe zamówienia w usługach poza przemysłem: 57,3 (Poprzednio: 53,5)

ISM aktywność biznesowa w usługach poza przemysłem: 57,7 (Poprzednio: 55,9)

ISM nowe zamówienia w usługach poza przemysłem: 57,3 (Poprzednio: 53,5)

Zamówienia w przemyśle (Kwiecień)

Zamówienia w przemyśle: 4,8% (Oczekiwano: 4,6%; Poprzednio: 1,8%)

Zamówienia w przemyśle bez transportu: 1,3% (Poprzednio: 1,8%)

Zamówienia na dobra trwałe bez transportu: 1,1% (Poprzednio: 1,1%)

Zamówienia na dobra trwałe bez obronności: 8,1% (Poprzednio: 8,1%)

Dane okazały się pozytywne dla obrazu aktywności gospodarczej w USA, ale jednocześnie niekorzystne z punktu widzenia inflacji i oczekiwań na szybkie obniżki stóp procentowych.

Najważniejszy odczyt to ISM Nie-produkcyjny PMI na poziomie 54,5 pkt, wyraźnie powyżej oczekiwań 53,7 pkt i poprzedniego wyniku 53,6 pkt. To oznacza, że amerykański sektor usług nie tylko pozostaje w ekspansji, ale prawdopodobnie przyspiesza.

Natomiast najbardziej problematyczny element to ISM Nie-produkcyjny indeks cen na poziomie 71,3 pkt, powyżej poprzednich 70,7 pkt. To bardzo wysoki poziom i sygnał utrzymującej się presji cenowej w usługach. Dla Rezerwy Federalnej jest to ważne, bo inflacja usługowa jest zwykle bardziej uporczywa niż inflacja towarowa.

Wewnątrz ISM widać też mocne komponenty popytowe. Aktywność biznesowa wzrosła do 57,7 pkt z 55,9 pkt, a nowe zamówienia do 57,3 pkt z 53,5 pkt. To istotne, bo pokazuje, że wzrost w usługach nie wynika tylko z wzrostu cen ale także z realnego popytu.

Słabym ogniowem jest zatrudnienie w usługach na poziomie 47,9 pkt, lekko poniżej poprzednich 48,0 pkt.

Dane o zamówieniach przemysłowych są również solidne. Zamówienia fabryk wzrosły o 4,8% miesiąc do miesiąca, powyżej oczekiwań 4,6% i poprzedniego wyniku 1,8%. Istotne jest, że zamówienia bez transportu wzrosły już tylko o 1,3% wobec wcześniejszych 1,8%. To nadal wzrost, ale słabszy po oczyszczeniu z najbardziej zmiennej kategorii.

Mimo dużych zaskoczeń, reakcja rynku pozostaje umiarkowana. EURUSD porusza się w wąskim kanale cenowym.

EURUSD (M1)

Źródło: xStation5