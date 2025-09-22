Crypto news: Kryptowaluty pod presją📉Bitcoin i Ethereum spadają wobec realizacji zysków

Kryptowaluty rozpoczęły notowania w poniedziałek od sporych spadków, a fala wyprzedaży wywołała lawinę likwidacji opiewającą na blisko 1,7 mld USD. Indeks dolara osłabia się dziś o ponad 0,2%, ale nie przekłada się to na wzrost cen Bitcoina, który nie podąża w stronę złota, które rośnie dziś o ponad 1% do ponad 3700 USD za uncję.
Mimo braku bezpośrednich przyczy takiego stanu rzeczy 'winę' możemy przypisać pobudzonemu apetytowi na zabezpieczenia pozycji na wypadek ewentualnych spadków, które wzięły górę, nad byczymy zakładami, mimo obniżki stóp Rezerwy Federalnej i szerokich wzrostów na Wall Street. Spadek kryptowalut dziś może być też pewnego rodzaju sygnałem ostrzegawczym dla rynku akcji.
Bitcoin pod presją
Cena Bitcoina spadła ponownie w okolice średniej ceny krótkoterminowych inwestorów. Za główny poziom 'balansu' rynku możemy uznać okolice 110 tys. dolarów. Spadek poniżej tego poziomu może wyzwolić zarówno likwidację krótkoterminowych inwestorów, wycofujących środki z BTC, jak i wzmożony popyt na hedging.
Napływy do funduszy ETF powoli wracają
Mimo dodatnich napływów do amerykańskich funduszy giełdowych Bitcoin ani Ethereum nie zdołały wznieść się na nowe szczyty. W ubiegły czwartek i piątek (po decyzji Fed) do ETH napłynęło ponad 130 mln USD, a do Bitcoina ponad 300 mln USD.
Wykresy (Bitcoin, Ethereum, interwał D1)
BTC cofnął się ok. 112 tys. USD, a kluczowe wsparcie wyznaczone przez zniesienie Fibonacciego przebiega w okolicach 111 tys. USD, co dodatkowo wzmacnia okolice 110 tys. USD jako kluczowe dla dalszego momentum. Powrót powyżej 115 tys. USD mógłby być bardzo istotny z punktu widzenia metodologii price action.
Ethereum przetestowało dziś ponownie lokalne minima z 21 sierpnia, spadając do 4100 USD za ETH.
