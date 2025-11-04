DE40: Europejskie indeksy pod presją negatywnego sentymentu

Europejskie indeksy otwierają się znacznymi spadkami oraz negatywnym sentymentem na fali odwrotu od aktywów ryzykownych. Potencjalnym wyzwalaczem do chwilowej realizacji zysków i korekty mogły być odebrane negatywnie wyniki Palantir. W Europie brak dziś publikacji wyników lub danych makro, które usprawiedliwiałyby tak głęboką i szeroką korektę. Liderem spadków w Europie w okolicach połódnia jest DAX którego kontrakty terminowe spadają o aż 1,3%. Równie źle radzi sobie CAC40. Podobne spadki rejestrują indeksy Hiszpańskie i Włoskie. Kontrakty SPA35 oraz ITA40 traca prawie 1%. Lepiej radzi sobie FTSE 1000 oraz WIG20 gdzie spadki ograniczają się do ok. 0,8%.

Źródło: Bloomberg Finance LP

Przecena na rynku europejskim była nagła, relatywnie głęboka i na całej szerokości indeksu, ale przy wolumenie minimalnie poniżej średniej. Największe spadki notują spółki telekomunikacyjne, detaliści i przemysł materiałowo-wydobywczy.

Dane Makroekonomiczne:

W Europie brak dziś istotnych publikacji makro ekonomicznych, jednak wszystkie rynki będą oczekiwać dzisiejszych odczytów JOLTS z USA, które dostarczą cennych informacji o stanie Amerykańskiego rynku pracy.

DE40 (D1)

Źródło: xStation5

Cena na indeksie znalazła się poniżej poziomu FIBO 50 oraz średniej EMA25, co pozycjonuję ją w dolnej połowie półrocznej konsolidacji. Spadki zatrzymały się na poziomie FIBO 61.8 gdzie strefę oporu dodatkowo wspiera EMA100. Dla kupujących kluczowym jest utrzymanie się powyżej poziomu 23800, a następnie kierunek w stronę 24100. Jeśli nie uda się obronić poziomu FIBO 61,8 następnym oporem jest 23600 oraz poziom FIBO 78,6.

Wiadomości ze spółek: