DE40: Europejskie indeksy pod presją negatywnego sentymentu

- Szeroki rynek traci na fali odwrotu od ryzyka
- Nvida i Deutsche Telekom budują centrum danych
- Wyniki Ferrari powyżej oczekiwań
- Philips zyskuje po pokazaniu zamówień i EBITDA
Europejskie indeksy otwierają się znacznymi spadkami oraz negatywnym sentymentem na fali odwrotu od aktywów ryzykownych. Potencjalnym wyzwalaczem do chwilowej realizacji zysków i korekty mogły być odebrane negatywnie wyniki Palantir. W Europie brak dziś publikacji wyników lub danych makro, które usprawiedliwiałyby tak głęboką i szeroką korektę. Liderem spadków w Europie w okolicach połódnia jest DAX którego kontrakty terminowe spadają o aż 1,3%. Równie źle radzi sobie CAC40. Podobne spadki rejestrują indeksy Hiszpańskie i Włoskie. Kontrakty SPA35 oraz ITA40 traca prawie 1%. Lepiej radzi sobie FTSE 1000 oraz WIG20 gdzie spadki ograniczają się do ok. 0,8%.
Źródło: Bloomberg Finance LP
Przecena na rynku europejskim była nagła, relatywnie głęboka i na całej szerokości indeksu, ale przy wolumenie minimalnie poniżej średniej. Największe spadki notują spółki telekomunikacyjne, detaliści i przemysł materiałowo-wydobywczy.
Dane Makroekonomiczne:
W Europie brak dziś istotnych publikacji makro ekonomicznych, jednak wszystkie rynki będą oczekiwać dzisiejszych odczytów JOLTS z USA, które dostarczą cennych informacji o stanie Amerykańskiego rynku pracy.
DE40 (D1)
Źródło: xStation5
Cena na indeksie znalazła się poniżej poziomu FIBO 50 oraz średniej EMA25, co pozycjonuję ją w dolnej połowie półrocznej konsolidacji. Spadki zatrzymały się na poziomie FIBO 61.8 gdzie strefę oporu dodatkowo wspiera EMA100. Dla kupujących kluczowym jest utrzymanie się powyżej poziomu 23800, a następnie kierunek w stronę 24100. Jeśli nie uda się obronić poziomu FIBO 61,8 następnym oporem jest 23600 oraz poziom FIBO 78,6.
Wiadomości ze spółek:
- Philips (PHIA.NL) - Holenderska spółka zajmująca się głównie sprzętem medycznym opublikowała pozytywne wyniki. Wskaźniki EBITDA znalazły się wyraźnie powyżej oczekiwań rynku. Na uwagę zasługują również sporę zamówienia z USA i Kanady. Cena akcji rośnie o 2,5%.
- Rio Tinto (RIO.UK) - Spółka wydobywcza spada o prawie 3% po złożeniu oferty zakupu kanadyjskiemu Teck Resources.
- SAF-Holland (SFQ.DE) - Producent podwozia traci ponad 3% wyceny po opublikowaniu słabych prognoz sprzedaży.
- Ferrari (RACE.IT) - Włoski producet super-samochodów opublikował wyniki w których pochwalił się między innymi wzrostem EBITDA o 5% co okazało się wynikiem powyżej oczekiwań rynku. Wzrosły również przychody netto, do 382 milionów Euro a rozwodniony EPS osiągnął 2,14 euro. Kurs akcji rośnie o 2,5%.
- Telefonica (TEF1.ES) - Włoski dostawca usług telekomunikacyjnych traci aż 11% po opublikowaniu prognoz, w których wskazuje drastyczny spadek wolnych przepływów pieniężnych. Analitycy Morgan Stanley wskazują dodatkową na znaczne zadłużenie spółki oraz słabe przychody z Niemiec.
- Deutsche Telekom (DTE.DE) — Niemiecki dostawca usług telekomunikacyjnych ogłosił współpracę z Nvida. Spółki zbudują centrum danych w Niemczech wartę ponad miliard Euro. Akcje spółki tracą ponad 1%.
