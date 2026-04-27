Czego oczekiwać w nowym tygodniu od danych i wyników spółek ❓

Pierwsze minuty poniedziałkowej sesji na rynkach europejskich przynoszą umiarkowane wzrosty większości indeksów gieldowych. Kontrakty terminowe JEDNAK tego kierunku nie pokazują. Niemiecki DE40 traci 0,27%, podczas gdy EU50 zniżkuje o 0,3%. Inwestorzy cały czas z największą uwagą patrzą na nowe komunikaty w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie, które pozostają bardzo dwuznaczne. W tle coraz bardziej uwydatnia się również kwestia sezonu wyników za Q1, który w środę i czwartek skupi największą uwagę.
CZEGO SPODZIEWAĆ SIĘ PO DZISIEJSZEJ SESJI I CAŁYM TYGODNIU?
• Trump zwołuje posiedzenie Situation Room z najwyższymi doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego w celu oceny impasu w negocjacjach z Iranem i rozważenia kolejnych kroków. Każdy nagłówek z tego spotkania może gwałtownie poruszyć rynkami – szczególnie ropą i kontraktami futures.
• Irańska propozycja pokojowa to główny katalizator dnia – Trump jasno dał do zrozumienia, że nie zamierza rezygnować z blokady przed uzyskaniem ustępstw nuklearnych. Biały Dom oświadczył, że „nie będzie negocjował przez prasę" i zaakceptuje wyłącznie porozumienie trwale uniemożliwiające Iranowi uzyskanie broni nuklearnej. Impas trwa.
• Kluczowy tydzień makro i korporacyjny: Fed (środa), ECB i BoE (czwartek), BoJ, BoC. Dane: US PCE, GDP, ISM Manufacturing PMI. Pięć spółek z „Mag 7" raportuje wyniki – każde rozczarowanie przy obecnych wycenach może wywołać gwałtowną korektę z historycznych szczytów.
