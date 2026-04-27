czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
09:31 · 27 kwietnia 2026

Czego oczekiwać w nowym tygodniu od danych i wyników spółek ❓

Pierwsze minuty poniedziałkowej sesji na rynkach europejskich przynoszą umiarkowane wzrosty większości indeksów gieldowych. Kontrakty terminowe JEDNAK tego kierunku nie pokazują. Niemiecki DE40 traci 0,27%, podczas gdy EU50 zniżkuje o 0,3%. Inwestorzy cały czas z największą uwagą patrzą na nowe komunikaty w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie, które pozostają bardzo dwuznaczne. W tle coraz bardziej uwydatnia się również kwestia sezonu wyników za Q1, który w środę i czwartek skupi największą uwagę. 

Notowania europejskich kontraktów w chwili obecnej. Źródło: xStation 

CZEGO SPODZIEWAĆ SIĘ PO DZISIEJSZEJ SESJI I CAŁYM TYGODNIU?

• Trump zwołuje posiedzenie Situation Room z najwyższymi doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego w celu oceny impasu w negocjacjach z Iranem i rozważenia kolejnych kroków. Każdy nagłówek z tego spotkania może gwałtownie poruszyć rynkami – szczególnie ropą i kontraktami futures.

• Irańska propozycja pokojowa to główny katalizator dnia – Trump jasno dał do zrozumienia, że nie zamierza rezygnować z blokady przed uzyskaniem ustępstw nuklearnych. Biały Dom oświadczył, że „nie będzie negocjował przez prasę" i zaakceptuje wyłącznie porozumienie trwale uniemożliwiające Iranowi uzyskanie broni nuklearnej. Impas trwa.

• Kluczowy tydzień makro i korporacyjny: Fed (środa), ECB i BoE (czwartek), BoJ, BoC. Dane: US PCE, GDP, ISM Manufacturing PMI. Pięć spółek z „Mag 7" raportuje wyniki – każde rozczarowanie przy obecnych wycenach może wywołać gwałtowną korektę z historycznych szczytów.

Najważniejsze raporty makro zaplanowane na ten tydzień poniżej ⬇️

 

Źródło: XTB

Kalendarz wyników spółek 

 

Źródło: XTB

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną.

Dane makroekonomiczne