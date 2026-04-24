Podsumowanie dnia 📈Nvidia i Wall Street biją rekordy - półprzewodniki i druga runda negocjacji USA - Iran wspierają wzrosty

Amerykańskie indeksy rosną w piątek, wspierane przez spółki półprzewodnikowe oraz zaplanowaną drugą rundę rozmów USA–Iran w Pakistanie, gdzie Jared Kushner i Steve Witkoff udają się, aby negocjować porozumienie pokojowe. Nasdaq 100 zyskuje 1,85%, a S&P 500 rośnie o 0,7% – oba indeksy ustanawiają dziś nowe historyczne maksima. Akcje Nvidii rosną o niemal 5%, osiągając nowe rekordowe poziomy oraz kapitalizację rynkową na poziomie 5 bln USD.
Traci amerykański dolar, nieznacznie rosną metale szlachetne na tle których wyróżnia się srebro, zyskujące ponad 1,5%. Złoto notuje 0,6% wzrost. Mimo optymizmu na giełdach cena Bitcoina nie zdołała osiągnąć nowych maksimów i notuje niewielki spadek, utrzymując się w pobliżu 77,5 tys. USD.
Prokurator USA Jeanine Pirro wstrzymała dziśśledztwo karne dotyczące prezesa Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella, otwierając tym samym drogę do zatwierdzenia jego następcy w obliczu obaw związanych z atakami prezydenta Donalda Trumpa na niezależny bank centralny.
Finalne nastroje konsumentów wg. Uniwersytetu Michigan okazały się lepsze, od prognoz - wzrosły też oczekiwania co do przyszłego poziomu inflacji.
- Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan (finalny): 49,8 (lepiej od prognozy 48,5 i poprzedniego odczytu 47,6)
- Indeks oczekiwań konsumentów (finalny): 48,1 (powyżej prognozy 47,7 i poprzedniego odczytu 46,1)
- Indeks bieżących warunków (finalny): 52,5 (powyżej prognozy 51,0 i poprzedniego odczytu 50,1)
- Oczekiwania inflacyjne 5-letnie (finalne): 3,5% (powyżej prognozy 3,4 i poprzedniego odczytu 3,4%)
- Oczekiwania inflacyjne 1-roczne (finalne): 4,7% (poniżej prognozy 4,8 i poprzedniego odczytu 4,8%)
Inwestorzy kupują w piątek akcje spółek półprzewodnikowych, co podbija notowania takich firm jak AMD, Intel, Qualcomm, TSMC, KLA Corp i innych z tego sektora. Tymczasem akcje spółki Avis Budget, będącej „meme stockiem”, spadły dziś o niemal 8%, pogłębiając około 70% przecenę z ostatnich dni.
Rzeczniczka Białego Domu Leavitt poinformowała, że misja związana z Iranem weszła w fazę dyplomatyczną. Według doniesień Iran zainicjował kontakt i poprosił o bezpośrednie spotkanie. Witkoff i Kushner mają udać się do Pakistanu w sobotę rano, aby kontynuować rozmowy dotyczące Iranu.
Według źródeł Al Arabiya trwają rozmowy dotyczące statusu Cieśniny Ormuz oraz wzbogaconego uranu, a obie strony wymieniają komunikaty w tych sprawach. New York Times podaje, że premier Pakistanu Sharif ma spotkać się z Witkoffem i Kushnerem, aby kontynuować negocjacje.
Na giełdzie w USA uwaga koncentruje się głównie na półprzewodnikowych akcjach: Nvidia, TSMC, AMD, Intel, Kla Corp i inne walory notują potężne wzrosty, wspierając odbicie na Wall Street. Akcje Big Tech również radzą sobie bardzo dobrze — Alphabet rośnie o ponad 1%, a Meta i Amazon zyskują odpowiednio 2,7% i 3,2%. Europejska sesja giełdowa była wyraźnie słabsza — CAC40 i FTSE straciły niemal 0,8%, a niemiecki DAX spadł o 0,1%, mimo 6% wzrostu akcji SAP.
