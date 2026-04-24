Podsumowanie dnia 📈Nvidia i Wall Street biją rekordy - półprzewodniki i druga runda negocjacji USA - Iran wspierają wzrosty

Amerykańskie indeksy rosną w piątek, wspierane przez spółki półprzewodnikowe oraz zaplanowaną drugą rundę rozmów USA–Iran w Pakistanie, gdzie Jared Kushner i Steve Witkoff udają się, aby negocjować porozumienie pokojowe. Nasdaq 100 zyskuje 1,85%, a S&P 500 rośnie o 0,7% – oba indeksy ustanawiają dziś nowe historyczne maksima. Akcje Nvidii rosną o niemal 5%, osiągając nowe rekordowe poziomy oraz kapitalizację rynkową na poziomie 5 bln USD.

Traci amerykański dolar, nieznacznie rosną metale szlachetne na tle których wyróżnia się srebro, zyskujące ponad 1,5%. Złoto notuje 0,6% wzrost. Mimo optymizmu na giełdach cena Bitcoina nie zdołała osiągnąć nowych maksimów i notuje niewielki spadek, utrzymując się w pobliżu 77,5 tys. USD.

Prokurator USA Jeanine Pirro wstrzymała dziśśledztwo karne dotyczące prezesa Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella, otwierając tym samym drogę do zatwierdzenia jego następcy w obliczu obaw związanych z atakami prezydenta Donalda Trumpa na niezależny bank centralny.

Finalne nastroje konsumentów wg. Uniwersytetu Michigan okazały się lepsze, od prognoz - wzrosły też oczekiwania co do przyszłego poziomu inflacji.