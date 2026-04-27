Poranna odprawa: Iran przedstawia propozycje w kwestii Ormuz i atomu⚓(27.04.2026)

GEOPOLITYKA I BLISKI WSCHÓD

• Iran przedstawił trójfazową propozycję pokojową, oddzielając kwestię Cieśniny Ormuz od negocjacji nuklearnych. Teheran proponuje najpierw otwarcie cieśniny i zniesienie blokady morskiej, a rozmowy o programie atomowym miałyby odbyć się dopiero na późniejszym etapie. Propozycja została przekazana Białemu Domowi za pośrednictwem pakistańskich mediatorów.

• Trump odrzuca logikę irańskiej propozycji i zamierza utrzymać blokadę morską jako główne narzędzie nacisku. W wywiadzie dla Fox News ostrzegł, że irańska infrastruktura naftowa może „zapaść się w ciągu dni", a szkody będą „trwałe i nieodwracalne". Jednocześnie zasygnalizował gotowość do rozmów telefonicznych z Iranem.

• Trump odwołał planowaną podróż wysłanników Witkoffa i Kushnera do Islamabadu, uznając ją za stratę czasu wobec braku postępów. „Nikt nie wie, kto rządzi, łącznie z nimi samymi. Mamy wszystkie karty, oni żadnych!" – napisał na Truth Social. Irański MSZ potwierdził, że żadne spotkania z Waszyngtonem nie są planowane.

• Szef irańskiej dyplomacji Araghchi prowadzi intensywny maraton dyplomatyczny. Po wizycie w Pakistanie udał się do Omanu, gdzie spotkał się z sułtanem Hajthamem ibn Tarikiem – omówiono bezpieczny tranzyt przez Ormuz i przedstawiono „wykonalne ramy" trwałego zakończenia konfliktu. Iran i Oman uzgodniły kontynuację konsultacji. W poniedziałek Araghchi ma lecieć do Moskwy na spotkanie z Prezydentem Putinem.

• Zawieszenie broni między Izraelem a Libanem załamało się – obie strony wymieniają ataki rakietowe, co pogarsza regionalny obraz bezpieczeństwa. Trzytygodniowe przedłużenie rozejmu ogłoszone przez Trumpa w ubiegłym tygodniu okazało się krótkotrwałe. Hezbollah aktywnie podważa zawieszenie broni.

• Doniesienia o ataku na statek towarowy na południe od Cieśniny Bab al-Mandab rodzą obawy o otwarcie drugiego frontu konfliktu z Iranem. Zakłócenia w żegludze mogą rozszerzyć się daleko poza Ormuz, obejmując kolejny kluczowy szlak handlowy.

GOSPODARKA I DANE MAKRO

• Chińskie zyski przemysłowe wzrosły o 15,8% r/r w marcu – najszybsze tempo od września 2025 r. W całym I kwartale zyski wzrosły o 15,5% r/r (vs. 15,2% poprzednio). Siłą napędową jest boom na AI – import chipów wzrósł o 54% r/r w samym marcu, eksport ogółem +15% r/r w Q1. Dane sugerują, że chiński przemysł radzi sobie z szokiem energetycznym lepiej niż oczekiwano, choć słaba konsumpcja krajowa pozostaje strukturalnym ryzykiem.

• Chiny mogą odnotować pierwszy od 2021 r. kwartał, w którym import przewyższy eksport – za sprawą gwałtownego wzrostu importu chipów AI. Ceny producenckie zaczęły się stabilizować po latach presji deflacyjnej, co pozwala firmom odbudowywać marże. Zdywersyfikowana baza energetyczna i rezerwy strategiczne ropy dają Chinom pewien bufor wobec szoku z Ormuz.

• Przed nami kluczowy tydzień dla banków centralnych: decyzja Fed w środę (potencjalnie ostatnie posiedzenie Powella jako przewodniczącego – Departament Sprawiedliwości wycofał śledztwo karne, odblokowując zatwierdzenie Warsha), ECB i BoE w czwartek (oczekiwane utrzymanie stóp z otwartymi drzwiami do podwyżek), a także BoJ i BoC. Dane: US PCE, GDP i ISM Manufacturing PMI.

• Indie podpisały umowę o wolnym handlu z Nową Zelandią w ramach przyspieszenia globalnej strategii FTA premiera Modiego.

RYNKI AKCJI – WALL STREET, EUROPA I AZJA

• S&P 500 i Nasdaq Composite zakończyły ubiegły tydzień na nowych historycznych szczytach. Kwiecień kształtuje się jako silny miesiąc odbicia – S&P 500 zyskuje ponad 9% m/m, Nasdaq ponad 15%, Dow ponad 6%. Rajd trwa mimo napięć na Bliskim Wschodzie i wątpliwości co do wydatków na AI.

• Kontrakty futures na otwarciu spadły o ok. 0,3% po odwołaniu misji Witkoffa do Islamabadu i utrzymaniu blokady – złoto w górę, akcje w dół w klasycznym risk-off. Nastroje odwróciły się po publikacji irańskiej propozycji pokojowej przez Axios – S&P 500 futures wróciły na plus (+0,02%), Nasdaq 100 futures +0,17%. Rynek przeszedł w tryb „kupuj spadki".

• Europejskie rynki mają otworzyć się w lekkich plusach – DAX +0,3%, CAC 40 +0,2%, FTSE MIB +0,26%, FTSE 100 bez zmian (dane IG). Nastroje wspierane nadziejami na dyplomatyczny przełom mimo utrzymującego się impasu. Wyniki publikuje Deutsche Börse, dane: GfK consumer confidence z Niemiec.

• Nikkei 225 zyskał 1,24%, wyróżniając się na tle mieszanych rynków azjatyckich. Hang Seng (CHN.cash) stracił 0,34%.

WALUTY

• Dolar otworzył sesję azjatycką mocniej, ale w trakcie dnia odwrócił kierunek i wyraźnie się osłabił. Miernik siły walut wskazuje USD jako najsłabszą główną walutę dnia, podczas gdy AUD i NZD są najsilniejsze. USDIDX spada o 0,05% do ok. 98,3.

• USDJPY cofnął się do 159,27 (-0,15%) – jen umacnia się przed decyzją BoJ w tym tygodniu (rynek na ostrzu noża – utrzymanie stóp, ale jastrzębi sygnał ws. czerwca). EURUSD zyskuje 0,18% do 1,1725, GBPUSD rośnie 0,24% do 1,3537 – funt najsilniejszy od tygodni.

• Złoty umacnia się wobec dolara – USDPLN spada do 3,6186 (-0,10%), ale EURPLN lekko w górę do 4,2420 (+0,18%). Na szerokim rynku walutowym wyróżnia się siła walut surowcowych i antypodów (AUD, NZD, NOK) oraz słabość dolara, franka i walut EM (TRY -0,3%, MXN, CZK).

SUROWCE

• Ropa otworzyła tydzień wzrostami, ale zyski zostały częściowo oddane po publikacji irańskiej propozycji otwarcia Ormuz. Brent zyskuje 1,28% do ~101 USD, WTI rośnie 1,21% do ~95,90 USD. WTI cofnął się z dziennego szczytu 96,68 USD do ok. 95,35 USD w reakcji na doniesienia dyplomatyczne. Ewentualne otwarcie Ormuz bez rozwiązania kwestii nuklearnej mogłoby wywołać gwałtowną korektę cen ropy.

• Złoto praktycznie bez zmian (+0,01%) przy ~4717 USD za uncję – oddało wcześniejsze zyski po poprawie nastrojów rynkowych. Srebro zyskuje 0,21%. Gaz ziemny (NATGAS) rośnie 0,11%.

SPÓŁKI

• Tydzień wyników „Magnificent Seven" – pięć z siedmiu największych spółek technologicznych raportuje w ostatnim tygodniu kwietnia. To kluczowy test dla rynku – S&P 500 i Nasdaq utrzymują się na historycznych szczytach, a sektor półprzewodników (SOXX) zanotował 17 sesji wzrostowych z rzędu w ubiegłym tygodniu.

KRYPTOWALUTY

• Bitcoin traci 0,41%, handlowany w okolicach 78 000 USD. Sobotni szczyt krypto na Mar-a-Lago z udziałem Trumpa (dla 297 największych posiadaczy memcoina $TRUMP) nie przyniósł trwałego impulsu wzrostowego. Kryptowaluty pozostają pod presją szerszego risk-off na otwarciu tygodnia, choć nastroje poprawiły się po publikacji irańskiej propozycji pokojowej.

CZEGO SPODZIEWAĆ SIĘ PO DZISIEJSZEJ SESJI

• Trump zwołuje posiedzenie Situation Room z najwyższymi doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego w celu oceny impasu w negocjacjach z Iranem i rozważenia kolejnych kroków. Każdy nagłówek z tego spotkania może gwałtownie poruszyć rynkami – szczególnie ropą i kontraktami futures.

• Irańska propozycja pokojowa to główny katalizator dnia – rynki reagują pozytywnie, ale Trump jasno dał do zrozumienia, że nie zamierza rezygnować z blokady przed uzyskaniem ustępstw nuklearnych. Biały Dom oświadczył, że „nie będzie negocjował przez prasę" i zaakceptuje wyłącznie porozumienie trwale uniemożliwiające Iranowi uzyskanie broni nuklearnej. Impas trwa.

• Kluczowy tydzień makro i korporacyjny: Fed (środa – ostatnie posiedzenie Powella?), ECB i BoE (czwartek), BoJ, BoC. Dane: US PCE, GDP, ISM Manufacturing PMI. Pięć spółek z „Mag 7" raportuje wyniki – każde rozczarowanie przy obecnych wycenach może wywołać gwałtowną korektę z historycznych szczytów.