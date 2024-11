Czego spodziewać się po wynikach Amazonu❓

Sezon wyników gigantów technologicznych trwa w najlepsze, jednak obserwowana obecnie zmienność na akcjach sektora dość silnie kontrastuje z entuzjazmem, który pierwotnie wywindował walory Tesli oraz oczekiwania inwestorów wobec pozostałych “Siedmiu Wspaniałych”. Dobra passa BigTechu, przedłużona solidnym raportem Alphabetu (spółka-matka Google’a), została zachwiana mieszanym wydźwiękiem wczorajszych wyników Mety i Microsoftu, które nie podzieliły równie stabilnego rozwoju sektora chmurowego czy AI.

Uwaga inwestorów skierowana będzie dzisiaj na Amazonie, który (obok Apple’a) opublikuje po sesji swoje wyniki za Q3 2024. Dla inwestorów największą wagę będzie miał wynik segmentu chmurowego (Amazon Web Services; AWS), marża ze sprzedaży detalicznej oraz Project Kuiper (zakładający rozwój internetu satelitarnego), który pochłonął istotne nakłady inwestycyjne spółki w Q2 2024.

Prognozy wyników za Q3 2024:

Analitycy zakładają wzrost przychodów do 157.29 mld dolarów, co jest równoznaczne ze wzrostem o ok. 10% r/r (Q3 2023: 143.08 mld), podtrzymując tym samym tempo wzrostu z zeszłego kwartału. Zysk na akcję (EPS) prognozowany jest na 1.16 dolara, co stanowi skok o 23% względem analogicznego okresu w 2023 (Q3 2023: 0.94 USD). Amazon konsekwentnie przekracza oczekiwania względem EPS, dlatego też inwestorzy zgodnie spodziewają się solidnego raportu za ostatni kwartał.

Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Amazon Web Services w centrum uwagi

Wyniki segmentu chmurowego będą kluczowe dla dalszej dynamiki na akcjach Amazona. Sentyment inwestorów jest na ogół pozytywny, głównie za sprawą świetnych wyników produktów chmurowych Alphabetu, jednak słabszy niż oczekiwano rozwój microsoftowego Azure Cloud dodatkowo podkreśla wagę AWS w dzisiejszym raporcie. Rynek na ten moment wycenia wzrost przychodów z usługi Amazona na 27.5 mld dolarów (+19.05% r/r), co jest lekkim przyspieszeniem względem 19-procentowego wzrostu w poprzednim kwartale.

Oczekiwania wobec AWS są szczególnie duże za sprawą dominującej pozycji usługi na rynku rozwiązań chmurowych. Amazon jest liderem sektora ze stabilnym udziałem 32% (nr 2 jest Microsoft z wynikiem 23% w Q2) oraz rocznymi przychodami na poziomie 105 mld dolarów. Silny popyt na AWS wynika przede wszystkim z modernizacji i rozwoju infrastruktury bazodanowej w firmach oraz z wymaganiach technologicznych potrzebnych do rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji. Amazon reklamując swoje rozwiązanie podkreśla również szerszą funkcjonalność, integrację rozwiązań AI oraz spełniające najwyższe standardy zabezpieczenia.

Sprzedaż i marże

Istotnym dla Amazonu będzie również wynik sprzedaży, która wypadła gorzej niż oczekiwano w poprzednim kwartale. W odpowiedzi na wyniki, CEO Amazonu Andy Jassy podkreślił wówczas, że spółka będzie koncentrować się na tanich, niskomarżowych produktach, aby odbudować obroty w segmencie. Niepewności dostarcza jednak nadchodzący sezon świąteczny, który będzie dalej wywierać presję na wprowadzenie konkurencyjnych przecen, aby przyciągnąć uwagę konsumentów w kluczowym dla sprzedaży detalicznej sezonie. Analitycy prognozują wzrost sprzedaży internetowej do 59.6 mld dolarów, zaś w przypadku przychodów z reklam rynek oczekuje wzrostu o 18.9% względem analogicznego okresu w 2023.

Wyniki za Q2 2024 (żółty) oraz prognozy na kolejne kwartały dla poszczególnych sektorów. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

AMZN.US (D1)

Akcje Amazona uległy silnej przecenie w momencie publikacji ostatniego raportu finansowego, głównie za sprawą słabszej sprzedaży. Od mini krachu z 5. sierpnia obserwujemy stabilny trend wzrostowy, a następnie wejście w konsolidację. Presja przed publikacją wyników zbija kurs akcji Amazonu o ok. 3.8% w dół na godziny przed raportem spółki, powodując przecięcie z 30-okresową EMA. Solidny wynik AWS oraz poprawiona sprzedaż i marża mogą z pewnością pomogą akcjom powrócić do trendu wzrostowego. Niejednoznaczne wyniki przyczynią się prawdopodobnie do podobnych spadków jakie obserwujemy dzisiaj m.in. na akcjach Microsoftu czy Mety. Na ten moment rynki oczekują byczego wzrostu ceny akcji o ok. 6.8% po publikacji raportu.

Źródło: xStation5