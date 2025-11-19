Czy minutki Fed potwierdzą przerwę w dalszym luzowaniu? 🔎

Nadchodzący protokół z posiedzenia Fedu (28–29 października) prawdopodobnie pokaże rosnącą ostrożność członków FOMC wobec dalszych cięć stóp. Choć w październiku Fed obniżył stopę o 25 pb zapisy mogą ujawnić, że kilku przedstawicieli widziało zasadność braku zmiany, w porównaniu z „nielicznymi” głosami we wrześniu. Podczas głosowania jedynie Miran optował za obniżką o 50 pb oraz Schmid za pozostawieniem poziomu stóp procentowych bez zmian.

Powell już wcześniej mówił o „rosnącej liczbie” zwolenników pauzy, a ostatnie wystąpienia bankierów tylko to potwierdziły. Mimo to są nadal zwolennicy cięcia na kolejnym posiedzeniu 9-10 grudnia, a Bloomberg Economics oczekuje właśnie takiej decyzji. Decydenci koncentrują się obecnie bardziej na ryzykach dla rynku pracy niż na istotnej zmianie trendu inflacyjnego. W tym kontekście kluczowe będą zaległe dane NFP, które mają być opublikowane już w ten czwartek oraz piątek (dane za wrzesień).

Polityka bilansowa będzie jednym z kluczowych tematów. Od 1 grudnia Fed zakończy Quantitative Tightening. Dlatego warto będzie wypatrywać wskazówek dotyczących dokładnej daty rozpoczęcia zakupów w ramach zarządzania rezerwami. Najprawdopodobniej będzie to skup bonów skarbowych w pierwszym kwartale 2026 roku.

Rynek pozycjonuje sie ostrożnie przed publikacją protokołu. Chociaż prawdopodobnie na dzisiejsze zmiany na rynku bardziej wpływa już wyżej wspomniana publikacja wyników kwartalnych Nividii oraz zaległego raportu z rynku pracy. W momencie publikacji złoto zyskuje 1,21% do 4116 USD za uncję.