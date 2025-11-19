PILNE: Finalny odczyt CPI dla Strefy Euro zgodny z prognozami. EURUSD bez większych zmian

Inflacja HICP finalna (m/m), październik:

Odczyt: 0,2%

Prognoza: 0,2%

Poprzednio: 0,1%

Inflacja bazowa HICP finalna (m/m), październik:

Odczyt: 0,3%

Prognoza: 0,3%

Poprzednio: 0,1%

Inflacja HICP finalna (r/r), październik:

Odczyt: 2,1%

Prognoza: 2,1%

Poprzednio: 2,2%

Inflacja bazowa HICP finalna (r/r), październik:

Odczyt: 2,4%

Prognoza: 2,4%

Poprzednio: 2,4%

Finalny odczyt inflacji w strefie euro za październik nie zaskoczył i dostarczył oczekiwanych wyników. Inflacja HICP w ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,2%, zgodnie z prognozami, nieco powyżej poprzedniego miesiąca, gdy wynosiła 0,1%. Inflacja bazowa HICP w ujęciu miesięcznym również wyniosła 0,3%, co pokrywa się z oczekiwaniami rynku i stanowi wzrost w porównaniu do 0,1% z września. W ujęciu rocznym inflacja HICP spadła nieznacznie do 2,1% z 2,2%, natomiast inflacja bazowa pozostała stabilna na poziomie 2,4%. Dane te wskazują, że presja cenowa w gospodarce utrzymuje się na przewidywalnym poziomie, a bazowa inflacja pozostaje nieco powyżej celu Europejskiego Banku Centralnego, co sygnalizuje, że dynamika cen wciąż jest stosunkowo uporczywa. Para walutowa EUR/USD praktycznie nie zareagowała na opublikowane dane, utrzymując się w okolicach poziomu 1,156. Źródło: xStation5

