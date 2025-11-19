Strategiczna ofensywa w AI: Microsoft, Nvidia i Anthropic łączą siły!

Microsoft, Nvidia i Anthropic zawarły strategiczne porozumienie, które może istotnie wpłynąć na rynek sztucznej inteligencji i usług chmurowych. Anthropic zobowiązał się do zakupu od Microsoft Azure mocy obliczeniowej wartej 30 miliardów dolarów, aby rozwijać swoje modele Claude. Na początek firma będzie wykorzystywać nawet jeden gigawat mocy obliczeniowej oparty na najnowszych układach Nvidii, Blackwell i Rubin. Mimo tak dużego zaangażowania w Azure, Anthropic pozostaje klientem Amazon Web Services, co daje mu większą elastyczność i zmniejsza ryzyko operacyjne. Wcześniejsze inwestycje Amazona w Anthropic wyniosły około 8 miliardów dolarów.

W ramach porozumienia Nvidia przeznacza na inwestycję w Anthropic do 10 miliardów dolarów, a Microsoft do 5 miliardów. Partnerstwo obejmuje również współpracę technologiczną, która ma na celu wspólne projektowanie i optymalizację architektury AI. Dzięki temu rozwój Claude będzie wspierany zarówno finansowo, jak i technologicznie, a jednocześnie Nvidia i Microsoft umacniają swoją pozycję w dynamicznie rosnącym sektorze generatywnej sztucznej inteligencji.

Skala przedsięwzięcia jest ogromna. Wydatki na infrastrukturę AI w 2025 roku mają przekroczyć 400 miliardów dolarów, a prognozy wskazują, że do 2030 roku globalne nakłady mogą sięgnąć nawet 3–4 bilionów dolarów. Microsoft Azure notuje obecnie wzrost o 39 procent w skali roku, przewyższając tempo rozwoju AWS, które wynosi 17,5 procent. To pokazuje rosnącą rolę Microsoftu jako głównego gracza w obszarze chmury i infrastruktury AI.

Dla Microsoftu i Nvidii oznacza to zapewnienie sobie dostępu do najnowocześniejszych technologii oraz stabilnego popytu na swoje usługi i sprzęt. Dla Anthropic porozumienie gwarantuje dostęp do kluczowej infrastruktury i finansowania, pozwalając na intensywny rozwój Claude, przy jednoczesnym utrzymaniu współpracy z AWS, co zwiększa bezpieczeństwo operacyjne. Firma wciąż jednak nie planuje osiągnięcia rentowności przed 2028 rokiem, co pozostaje istotnym ryzykiem finansowym.

Rynki obserwują ten ruch również pod kątem potencjalnej nadmiernej ekspansji w sektorze AI. Analitycy wskazują, że rosnące inwestycje w infrastrukturę mogą tworzyć presję na wyniki finansowe, jeśli rozwój przychodów z AI nie będzie nadążał za wydatkami. Zjawisko wzajemnego inwestowania firm może krótkoterminowo wspierać rozwój, ale stwarza pytania o stabilność fundamentów finansowych całego sektora.

Partnerstwo Microsoft, Nvidia i Anthropic bez wątpienia znacząco przekształca krajobraz generatywnej sztucznej inteligencji. Rynki mogą odebrać to jako wzmocnienie pozycji Microsoftu i Nvidii w segmencie chmurowym i infrastrukturalnym oraz jako szansę dla Anthropic na szybszy rozwój technologiczny, przy jednoczesnym utrzymaniu istotnych wyzwań finansowych i operacyjnych.