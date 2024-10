Czy rynki wschodzące nadrobią zaległości po decyzji Fed?

Efekty uboczne decyzji Rezerwy Federalnej rozprzestrzenią się szeroko i daleko, w tym na rynki wschodzące. Tradycyjnie niektóre gospodarki rynków wschodzących i gospodarki azjatyckie podążały ściśle za cyklami polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej. Oznacza to, że w ostatnich latach niektóre z nich podnosiły stopy procentowe w tym samym tempie co Fed, aby chronić swoje waluty. Na rynkach wschodzących i w całej Azji bankierzy centralni są wrażliwi na poziom swoich walut, zwłaszcza w stosunku do dolara. Dzieje się tak z wielu powodów: długu denominowanego w dolarach, obaw o inflację i obaw o eksport.

Rynki wschodzące mogą zsynchronizować się z Fed, obniżając stopy procentowe

Podczas gdy banki centralne rynków wschodzących przejęły inicjatywę od Fed, podnosząc stopy procentowe, oczekuje się, że zrobią to samo, gdy Fed obniży stopy procentowe. Na przykład w środę Bank Indonezji obniżył stopy procentowe o 25 punktów bazowych do 6% przed dzisiejszym posiedzeniem FOMC. Poza rynkami wschodzącymi, niektóre kraje G10 również uważnie śledzą Fed. Bank Nowej Zelandii również obniżył stopy procentowe w zeszłym miesiącu po raz pierwszy i oczekuje się, że obniży stopy o prawie 50 pb na swoim spotkaniu w październiku. Oczekuje się, że RBNZ będzie kontynuował łagodzenie polityki do maja przyszłego roku, jednak faktyczna długość cyklu obniżek może zależeć od tego, co Fed powie później dziś wieczorem. Rynek swapów oczekuje obecnie kolejnych 8 obniżek stóp procentowych przez RBNZ w nadchodzących miesiącach, co jest mniej więcej tym samym poziomem, co Rezerwa Federalna.

Co Fed zrobi dalej

Jeśli Fed obniży o 50 pb jako środek ostrożności mający na celu ochronę miękkiego lądowania gospodarczego i zapobieganiu recesji, uważamy, że ten ruch wydłuży cykl gospodarczy i wesprze wzrost. Byłoby to bycze dla rynków akcji w krótkim i średnim okresie. Ponieważ rynki wschodzące prawdopodobnie pójdą w ślady Fed, perspektywa dużych obniżek stóp na rynkach wschodzących może również wzmocnić indeksy akcji tych państw.

Jak widać na poniższym wykresie, indeks MSCI EM (biała linia) w tym roku osiągnął gorsze wyniki niż S&P 500 (czerwona linia) i inne główne indeksy europejskie. Uważamy jednak, że indeks MSCI EM może zacząć nadrabiać zaległości w stosunku do S&P 500, a nawet przewyższyć europejskie indeksy, takie jak Dax, Eurotoxx i FTSE 100.

Wykres 1: indeks MSCI EM oraz indeksy Dax, S&P 500, FTSE 100 i Eurostoxx, znormalizowane, aby pokazać, jak razem się poruszały w ujęciu rocznym.

Źródło: XTB i Bloomberg

Różnice w obniżkach stóp procentowych są kluczowe dla rynków akcji w przyszłości

Uważamy, że rynki akcji rynków wschodzących mogą osiągnąć lepsze wyniki niż Europa ze względu na różnice w oczekiwaniach dotyczących obniżek stóp procentowych między USA a Europą. Oczekuje się, że FOMC obniży stopy procentowe 10 razy do połowy przyszłego roku. Natomiast EBC i BOE mają obniżyć stopy procentowe mniej niż 6 razy w tym samym okresie. Ponieważ kraje rynków wschodzących prawdopodobnie pójdą w ślady Fed, głębszy cykl obniżek stóp procentowych może wesprzeć akcje rynków wschodzących, chronić przed recesją, a także pomóc zwiększyć zyski przedsiębiorstw.

Nastroje w przypadku akcji europejskich stają się negatywne

Podstawy wpływają na perspektywy akcji europejskich, ale nastroje również stają się negatywne. Badanie globalnych menedżerów funduszy Bank of America sugeruje, że inwestorzy zaczynają być pesymistyczni w stosunku do regionu. 20% menedżerów funduszy ankietowanych przez Bank of America spodziewa się spadków akcji europejskich w nadchodzących miesiącach z powodu spowolnienia dynamiki gospodarczej. Nastroje były szczególnie złe w stosunku do Niemiec. Z tego powodu może to być czas, aby akcje rynków wschodzących zabłysły.