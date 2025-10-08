🥈 Czy srebro właśnie szykuje się do detronizacji złota? (Analiza Video)

🥈 Czy srebro właśnie szykuje się do detronizacji złota? Choć przez lata pozostawało w cieniu króla metali szlachetnych, dziś błyszczy pełnym blaskiem - i to nie tylko w oczach inwestorów. 🎥 Zobacz film: https://youtu.be/IjU9jmfoFdA Jeśli interesujesz się rynkiem surowców tego materiału nie możesz przegapić! 📈 Nowe 14-letnie szczyty, rosnący popyt z sektora fotowoltaiki i ograniczona podaż sprawiają, że rynek srebra zaczyna przyciągać uwagę, jak nigdy wcześniej. Czy rekordy cen są już na wyciągnięcie ręki? W nowym materiale Michał Stajniak, analityk rynku surowców XTB, wyjaśnia: - Skąd bierze się obecna siła srebra? - Jak wygląda realny popyt przemysłowy? - I dlaczego technologia może stać się motorem napędowym cen srebra? #gold #silver #złoto #srebro #surowce #inwestowanie



Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.