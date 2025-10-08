czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
17:02 · 8 października 2025

🥈 Czy srebro właśnie szykuje się do detronizacji złota? (Analiza Video)

🥈 Czy srebro właśnie szykuje się do detronizacji złota? Choć przez lata pozostawało w cieniu króla metali szlachetnych, dziś błyszczy pełnym blaskiem - i to nie tylko w oczach inwestorów.

 

🎥 Zobacz film: https://youtu.be/IjU9jmfoFdA 

Jeśli interesujesz się rynkiem surowców tego materiału nie możesz przegapić!

 

📈 Nowe 14-letnie szczyty, rosnący popyt z sektora fotowoltaiki i ograniczona podaż sprawiają, że rynek srebra zaczyna przyciągać uwagę, jak nigdy wcześniej. Czy rekordy cen są już na wyciągnięcie ręki? 

 

W nowym materiale Michał Stajniak, analityk rynku surowców XTB, wyjaśnia:

- Skąd bierze się obecna siła srebra?

- Jak wygląda realny popyt przemysłowy?

- I dlaczego technologia może stać się motorem napędowym cen srebra?

 

#gold #silver #złoto #srebro #surowce #inwestowanie 


10 października 2025, 11:27

⏫🔝Srebro zyskuje 4%
10 października 2025, 08:25

Bliżej rynków - Poranne webinarium (10.10.2025)
9 października 2025, 20:01

Podsumowanie dnia: Wall Street cofa się ze złotem z historycznych szczytów, dolar najsilniejszy od 2 miesięcy (09.10.2025)
9 października 2025, 11:07

Debasement Trade: Dlaczego inwestorzy widzą w złocie bezpieczną przystań?

