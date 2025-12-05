3 rynki do obserwacji w przyszłym tygodniu (05.12.2025)

W najbliższym tygodniu rynki finansowe będą koncentrować się na decyzjach banków centralnych, w tym przede wszystkim amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed). Powoli zaczynamy poznawać opóźnione dane ze Stanów Zjednoczonych, choć przed decyzją amerykańskiego banku centralnego w najbliższą środę nie zostaną opublikowane kluczowe wskaźniki, takie jak inflacja CPI oraz dane NFP z rynku pracy. Niemniej rynek jest niemal pewny, że Fed obniży stopy procentowe. Poza decyzją Fed, w tym tygodniu poznamy również decyzje banków centralnych ze Szwajcarii oraz Australii. Część technologicznych spółek, takich jak Broadcom czy Oracle, opublikuje także wyniki finansowe ze względu na nieco przesunięty kalendarz fiskalny. Wobec tego w tym tygodniu warto zwrócić szczególną uwagę na takie rynki jak GOLD, indeks US100 oraz parę walutową USDCHF.

GOLD

Od dołka z początku listopada złoto zyskało na wartości już 7% i pozostaje jednym z aktywów generujących najlepszy zwrot w tym roku, choć na ten moment ustępuje zwrotowi ze strony srebra. Złoto może w większym stopniu reagować na wydźwięk decyzji Rezerwy Federalnej w najbliższą środę. Rynek wskazuje na ponad 90% prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych, dlatego inwestorzy skupią się na komunikacji Fed. Kolejna niepełna obniżka przewidywana jest na kwiecień, natomiast w pełni wyceniana jest dopiero na czerwiec. Jeśli jednak komunikacja byłaby gołębia, może pojawić się dalsza przestrzeń do osłabienia dolara oraz umocnienia złota, w szczególności, że obserwujemy coraz większą rotację kapitału skierowaną przeciwko amerykańskim aktywom. Poza środową decyzją Fed, warto zwrócić uwagę na wtorkową publikację JOLTS czy czwartkowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (claims) z USA.

US100

Kontrakty na amerykański indeks Nasdaq100 wzrosły o ponad 7% od dołka z 21 listopada, ale pozostają niecałe 3% poniżej historycznych szczytów. Z perspektywy indeksu ważna będzie nie tylko decyzja Fed, ale również publikacje danych spółek technologicznych z nieco przesuniętym kalendarzem fiskalnym. W środę po zamknięciu Wall Street poznamy publikację wyników Adobe oraz spółki Oracle, która ze względu na współpracę z OpenAI czy Nvidią została nazwana kolejną bańką spekulacyjną. Z kolei w czwartek po sesji poznamy publikację spółki Broadcom, która produkuje wyspecjalizowane chipy. Przez wielu komentatorów spółka była określana jako ekstremalnie przewartościowana, ale jej poprzedni raport finansowy okazał się bardzo dobry.

USDCHF

Podczas gdy Fed ma dokonać kolejnej obniżki stóp procentowych, nie oczekuje się, aby Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) zdecydował się na podobny krok, nawet przy problemie niskiej inflacji. Jak wskazuje Bloomberg w swoich rozważaniach, realne stopy procentowe w Szwajcarii pozostają wysokie, a brak aktywności ze strony SNB na rynku walutowym może doprowadzić do pojawienia się kolejnej presji na umocnienie franka. Frank zyskał w tym roku w stosunku do dolara niemal 13% i w grupie G10 ustępuje miejsca jedynie szwedzkiej koronie na pozycji lidera. Jeśli jednak SNB pozostanie neutralny na rynku, nie można wykluczyć ponownej chęci przetestowania zejścia poniżej poziomu 0,80.