Dane PKB z UK wskazują na słabnięcie brytyjskiej gospodarki. Funt lekko traci

PKB Wielkiej Brytanii za lipiec r/r: 1,2% wobec prognozy 1,4% i 0,7% poprzednio (0% m/m wobec prognozy 0,2% i 0% poprzednio)

PKB Wielkiej Brytanii 3M/3M: 0,5% vs prognoza 0,6% i 0,6% poprzednio

Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii m/m: -1% wobec prognozy 0,2% i 1,1% poprzednio

Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii MoM: -1.2% vs prognoza -0.1% i 1.1% poprzednio

Dane makro wskazują na słabnącą gospodarkę brytyjską, co zwiększa szanse na dalsze obniżki stóp procentowych przez Bank Anglii. Wszystkie odczyty pokazały wyraźnie gorsze dane od oczekiwań. Wgłębiając się w dane PKB, sektor usługowy przyczynił się do wzrostu w lipcu na poziomie 0,11% patrząc na PKB, ale zostało to zneutralizowane przez spadek w sektorze przemysłowym o 0,1% oraz spadek w sektorze konstrukcyjnym o 0,03%. W reakcji na dane funt brytyjski nieznacznie stracił na wartości. Źródło: xStation