DE40 - Aktualizacja techniczna

Notowania niemieckiego indeksu DE40 kontynuują dziś ruch wzrostowy. Patrząc na interwał D1, kurs realizuje scenariusz, o którym mówiliśmy w porannym webinarium. Ostatnie dwie świeczki D1 to formacje młota. Mimo, że tego typu formacje powinny pojawiać się po spadkach, tak mają one wymowę popytową. Jeżeli ufać analizie technicznej, wygenerowanie kolejnego impulsu wzrostowego powinno być kwestią czasu. Z perspektywy szerokiego interwału czasowego cena może zmierzać aktualnie w kierunku mierzeń zewnętrznych Fibonacciego - 127,2% oraz 161,8%. Z drugiej strony, gdyby doszło do korekty spadkowej, istotnym wsparciem pozostaje strefa przy 23500 pkt.

DE40 interwał D1. Źródło: xStation5

Patrząc z kolei na niższy przedział czasowy - H1, kurs zgodnie z oczekiwaniami dotarł do strefy 24365 pkt, gdzie pojawili się sprzedający. Korekta także zatrzymała się na wysokości wskazywanego horyzontalnego wsparcia przy 24200 pkt. Sekwencja wzrostowa została więc utrzymana, dlatego niewykluczone są dalsze wzrosty. Gdyby jednak korekta się przedłużyła, kolejna ważna strefa wsparcia znajduje się w rejonach 24090 pkt.

DE40 interwał H1. Źródło: xStation5