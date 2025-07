PULS GPW: Lekkie cofnięcie na warszawskich indeksach, banki ciążą na indeksach

Develia (DVL.PL)

odnotowała spadek sprzedaży lokali w 1H25, sprzedając 1 699 lokali (-13% w porównaniu do poprzedniego roku). Jednocześnie, firma przekazała klientom 1193 lokale, co stanowi wzrost w porównaniu do 1057 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spółka ma również 72 umowy rezerwacyjne, które mają przekształcić się w umowy deweloperskie w kolejnym okresie. Notowania spółki rosną lekko poniżej 1%.