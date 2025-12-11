DE40: DAX nieznacznie traci📉 Carl Zeiss Meditec pod presją po wynikach

Nastroje na niemieckim rynku akcji są dziś umiarkowanie optymistyczne, choć indeks oddał część ostatnich wzrostów. Indeks utrzymuje się powyżej 24,000 punktów, ale notuje dziś niewielki -0,2% spadek.
- Akcje Rheinmetall kontynuują wzrosty, po pozytywnej rekomendacji z Bernstein; Ukraina przekazała USA poprawiony plan pokojowy z Rosją
- Dzięki wzrostowi przychodów akcje Carl Zeiss również są dziś na wzrostowej fali
- Delivery Hero traci po rekomendacjach w Citi i Cantor Fitzgerald
- Audi sprzeda większościowy pakiet udziałów we włoskim studiu projektowym Italdesign Giugiaro SpA amerykańskiemu UST
- Głównymi danymi makro na globalnym rynku będą dziś wnioski o zasiłek z USA (14:30)
- Europejski sektor spółek software radzi sobie dobrze, mimo ponad 10% spadku akcji Oracle (ORCL.US) po wynikach w USA
- Po sesji w USA wyniki przedstawią Costco i Broadcom
Indeks utrzymuje się powyżej dwóch, kluczowych średnich kroczących EMA50 (pomarańczowa linia) i EMA200 (czerwona linia)
Źródło: xStation5
Carl Zeiss Meditec pod presją
Carl Zeiss Meditec (AFX.DE) zakończył Q4 2025 solidnym wzrostem przychodów o 7,8% r/r do 2,228 mld EUR, mimo wymagającego otoczenia rynkowego i presji ze strony taryf oraz niekorzystnych zmian walut. Jednak akcje spadają dziś do najniższych poziomów w historii, częściowo z uwagi na niekorzystny wpływ ceł i konkurencję, ograniczającą potencjał wzrostu.
• Zysk na akcję wyniósł 1,61 EUR, a skorygowany EPS 1,90 EUR, potwierdzając stabilną poprawę wyników operacyjnych.
• Sprzedaż sprzętu wzrosła o 2,3%, natomiast segment materiałów zużywalnych odnotował imponujący wzrost o 15,2%, co znacząco poprawiło jakość przychodów.
• Po raz pierwszy w historii firma osiągnęła 50% udział przychodów powtarzalnych, co wzmacnia odporność biznesu na zmienność cykliczną.
• Portfel zamówień wzrósł aż o 18,2% r/r do 2,288 mld EUR, co stanowi mocny sygnał popytowy na kolejny rok obrotowy.
• EBITDA wzrosła o 3,5% do 258 mln EUR, choć marża lekko obniżyła się do 11,6% z 12% rok wcześniej.
• Firma utrzymała silną pozycję konkurencyjną w kluczowych regionach, zwłaszcza w Chinach i Japonii, mimo presji regulacyjnej i lokalnej konkurencji.
• Integracja jednostki digital z istniejącymi segmentami biznesowymi ma poprawić efektywność operacyjną i przyspieszyć skalowanie produktów.
• Zarząd przewiduje średni jednocyfrowy wzrost organiczny w kolejnym roku oraz przychody ok. 2,3 mld EUR, z celem zwiększenia marży EBITDA do ok. 12,5%.
• W perspektywie 3–5 lat firma celuje we wzrosty organiczne rzędu średnich lub wysokich jednocyfrowych i w marżę EBITDA 16–20%, co sugeruje wyraźne ambicje ekspansji i poprawy rentowności.
• Władze spółki podkreślają strategiczne znaczenie obecności w Chinach, zwracając uwagę, że nieobecność na tym rynku może generować istotne ryzyka biznesowe.
• Cła USA obciążyły wyniki o ponad 10 mln EUR, natomiast negatywne efekty walutowe przekroczyły 20 mln EUR, co istotnie wpłynęło na marże Q4.
• Rosnąca konkurencja lokalnych graczy w Chinach oraz niepewność regulacyjna pozostają kluczowymi czynnikami ryzyka dla segmentu medtech w regionie.
• Model VBP (volume-based procurement) w Chinach wymusza dalszą presję na ceny i marże, co będzie wyzwaniem dla całego sektora w najbliższych latach.
Źródło; xStation5
Bernstein podniósł Rheinmetall (RHM.DE) do 'kupuj', z ceną docelową na poziomie 2050 EUR za walor. Akcje firmy osiągnęły historyczny szczyt na poziomie 2000 EUR za akcję i notowane są ok. 20% poniżej niego.
Źródło: xStation5
Citi obniżyło rekomendację dla Delivery Hero (DHER.DE) do 19 EUR za walor, Cantor Fitzgerald wydał rekomendację 'neutralną' z ceną docelową 21,5 EUR. Obie rekomendacje wydają się nie dawać firmie dużego do wzrostu z obecnego poziomu.
Źródło: xStation5
