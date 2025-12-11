PILNE: Wnioski o zasiłek w USA powyżej oczekiwań!🔥Euro rośnie 💶📈

14:30 - Wnioski o zasiłek (tygodniowe) z USA:

Opublikowano: 236k

Oczekiwane: 220k

Poprzednie: 192k

Wnioski o zasiłek wzrosły zauważalnie względem poprzednich odczytów. Po "zaciemnieniu" danych w okresie zamknięcia rządu odnotować można było czasowy spadek wniosków o zasiłek. Wnioski wzrosły o aż 44,000 - jest to n ajwiększy pojedynczy wzrost od 2020 roku . Sam odczyt wykazał największa wartość od Września.

Wynikać to mogło nie tylko z błędów statystycznych spowodowanych brakiem danych, ale również sezonową poprawą związaną z "Czarnym Piątkiem" i Świętem Dziękczynienia — są to okresy wzmożonej aktywności komercyjnej w Stanach Zjednoczonych.

Istotne mogą być też dane o handlu zagranicznym. Deficyt handlowy USA spadł do 52 miliardów dolarów. Znacznie poniżej oczekiwań na poziomie 62.

Wynika to jednak nie ze znacznego spadku importu, bo ten wzrósł do 342 miliardów dolarów. Zmiana balansu wynika z potężnego wzrostu eksportu, który wyniósł aż 289 miliardów.

Reakcja na kursie EURUSD jest niezdecydowana, jednak na chwilę obecną dominują wzrosty Euro. Oznacza to, że inwestorzy mogą dyskontować, że słabość Amerykańskiego rynku pracy może być długoterminowa. Będzie to wspierać członków FED starających się o dalsze obniżki.

EURUSD (M1)

Źródło: xStation5