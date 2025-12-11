PILNE: Wnioski o zasiłek w USA powyżej oczekiwań!🔥Euro rośnie 💶📈

14:30 - Wnioski o zasiłek (tygodniowe) z USA:
- Opublikowano: 236k
- Oczekiwane: 220k
- Poprzednie: 192k
Wnioski o zasiłek wzrosły zauważalnie względem poprzednich odczytów. Po "zaciemnieniu" danych w okresie zamknięcia rządu odnotować można było czasowy spadek wniosków o zasiłek. Wnioski wzrosły o aż 44,000 - jest to największy pojedynczy wzrost od 2020 roku. Sam odczyt wykazał największa wartość od Września.
Wynikać to mogło nie tylko z błędów statystycznych spowodowanych brakiem danych, ale również sezonową poprawą związaną z "Czarnym Piątkiem" i Świętem Dziękczynienia — są to okresy wzmożonej aktywności komercyjnej w Stanach Zjednoczonych.
Istotne mogą być też dane o handlu zagranicznym. Deficyt handlowy USA spadł do 52 miliardów dolarów. Znacznie poniżej oczekiwań na poziomie 62.
Wynika to jednak nie ze znacznego spadku importu, bo ten wzrósł do 342 miliardów dolarów. Zmiana balansu wynika z potężnego wzrostu eksportu, który wyniósł aż 289 miliardów.
Reakcja na kursie EURUSD jest niezdecydowana, jednak na chwilę obecną dominują wzrosty Euro. Oznacza to, że inwestorzy mogą dyskontować, że słabość Amerykańskiego rynku pracy może być długoterminowa. Będzie to wspierać członków FED starających się o dalsze obniżki.
EURUSD (M1)
Źródło: xStation5
Podsumowanie Dnia: Koniec tygodnia na czerowo, hossa AI słabnie
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (12.12.2025)
Rivian Automotive: Wschodząca gwiazda czy meteoryt?
Duże spadki spółek technologicznych 📉🖥️
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.