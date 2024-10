DE40: DAX notuje lekkie spadki w strefie blisko ATH 🔔

Niemiecki indeks DAX notuje dzisiaj lekkie spadki w pierwszej cz臋艣ci dnia, trac膮c 0,25% do poziomu 18650 punkt贸w. Jednak poziomy, na kt贸rych obecnie znajduje si臋 indeks s膮 blisko historycznych szczyt贸w w okolicach poni偶ej 18900 punkt贸w. Na szerszym rynku europejskim sesja r贸wnie偶 przebiega bez wi臋kszych zmian. Najwi臋cej zyskuj膮 indeksy w Hiszpanii, Francji i W艂oszech (0,20-0,30%). Natomiast najwi臋ksze spadki s膮 obecne na gie艂dach w Austrii i Polsce (0,80-0,90%).

Zmienno艣膰 w pierwszej cz臋艣ci dnia by艂a ograniczona cz臋艣ciowo przez to, 偶e rynki w Japonii i Chinach pozostaj膮 zamkni臋te z powodu 艣wi臋ta. Jednak w miar臋 jak zbli偶amy si臋 do otwarcia sesji kasowej w USA widoczne s膮 coraz wi臋ksze ruchy. W dniu dzisiejszym szczeg贸lne spadki mo偶emy zaobserwowa膰 na dolarze, kt贸ry jest wyprzedawany przez inwestor贸w oczekuj膮cych pierwszej obni偶ki st贸p procentowych na posiedzeniu w 艣rod臋.聽

DAX (D1 interwa艂)

Niemiecki indeks traci dzisiaj 0,25%. Mimo spadk贸w jest to niewiele, bior膮c pod uwag臋 ostatnie 3 wzrostowe sesje przed weekendem. Obecnie bykom brakuje ok 1,00% wzrost贸w do ponownego przetestowania g贸rnego ograniczenia kana艂u konsolidacyjnego na 18900 punkt贸w. Jest to poziom ju偶 wielokrotnie testowany w ostatnich miesi膮cach, a jego trwa艂e przebicie mo偶e oznacza膰 potencja艂 do du偶o wi臋kszych wzrost贸w. Natomiast najwa偶niejszym poziomem do wybronienia od do艂u s膮 okolice 18400 punkt贸w.

Wiadomo艣ci ze sp贸艂ek

Volkswagen (VOW1.DE) traci 1,00%, a sentyment w艣r贸d inwestor贸w nie poprawia si臋 w stosunku do niemieckiego producenta aut. Volkswagen spodziewa si臋 r贸wnie ci臋偶kiej drugiej po艂owy 2024 roku po stosunkowo dobrej pierwszej po艂owie roku. 鈥濲este艣my 艣wiadomi, 偶e wiele rynk贸w obecnie si臋 och艂adza鈥, powiedzia艂 CEO Volkswagen Commercial Vehicles, Carsten Intra na targach pojazd贸w u偶ytkowych IAA Transportation w Hanowerze. 鈥濪ruga po艂owa roku b臋dzie trudna鈥.

Akcje Rexel (RXL.FR) zyskuj膮 ponad 10,00% w poniedzia艂ek po tym, jak sp贸艂ka poinformowa艂a, 偶e odrzuci艂a ofert臋 przej臋cia za oko艂o 9,4 miliarda dolar贸w od kierowanej przez miliardera Brada Jacobsa sp贸艂ki QXO (QXO.O). W ofercie sp贸艂ka zosta艂a wyceniona na 28,00 a 28,40 euro za akcj臋, wobec obecnie ok 25,20 euro i zosta艂a uznana przez zarz膮d Rexel za zani偶aj膮c膮 warto艣膰 sp贸艂ki.

CEO UniCredit (UCG.IT), Andrea Orcel wyrazi艂 poparcie fuzji z Commerzbankiem (CBK.DE). Wed艂ug prezesa fuzja dw贸ch bank贸w mog艂aby doprowadzi膰 do znacznej warto艣ci dodanej dla wszystkich zainteresowanych stron i stworzy艂aby znacznie silniejszego konkurenta na niemieckim rynku bankowym. Instytucje te w niewielkim stopniu si臋 pokrywaj膮. W ten spos贸b powsta艂by bank, kt贸ry 鈥瀌obrze uzupe艂nia si臋 geograficznie i jest bardzo dobrze zr贸wnowa偶ony pod wzgl臋dem dzia艂alno艣ci detalicznej i korporacyjnej鈥.