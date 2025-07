Kalendarz makro - Minutes FOMC w centrum uwagi

Kolejny dzień w tygodniu nie jest zbyt mocno rozbudowany pod względem ilości odczytów makroekonomicznych, niemniej warto zwrócić uwagę na kilka wydarzeń. Kluczowym z nich będzie publikacja minutes z ostatniego posiedzenia FOMC, na którym bank utrzymał stopy procentowe bez zmian i podkreślił, że nie ma przestrzeni do obniżek w najbliższym czasie. Jednocześnie warto powiedzieć, że Powell podczas ostatnich wystąpień wskazywał, że wciąż można oczekiwać obniżek stóp procentowych w tym roku. Pierwszym takim terminem będzie najprawdopodobniej wrzesień.

Poznaliśmy również dzisiaj inflację z Chin, która wzrosła do pozytywnego poziomu 0,1% r/r, pierwszy raz od marca. Inflacja PPI spadła jednak mocniej do negatywnego poziomu, co oznacza, że scenariusz deflacyjny wciąż jest rozgrywany. RBNZ utrzymał stopy procentowe bez zmian, ale NZD jest wyprzedawany względem AUD.

Dzisiejszy kalendarz:

12:45 EMU - Wypowiedź głównego ekonomisty EBC Lane’a

14:15 Niemcy - Wypowiedź Nagel z Bundesbanku

16:00 USA - Zapasy hurtowników w USA za maj (prognoza: -0,3% m/m; poprzednio: 0,2% m/m)

16:30 USA - Zapasy ropy naftowej w USA wg DOE (prognoza: -2,6 mln brk; odczyt API: +7,13 mln brk)

20:00 USA - Minutes FOMC

AUDNZD kontynuuje wyraźne odbicie rozpoczęte z wczorajszej sesji. Źródło: xStation5