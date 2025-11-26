DE40: DAX spada w okolice ważnego wsparcia📉Sektor obronny stabilizuje się po spadkach

Nastroje niemieckiego rynku akcji nie są dziś optymistyczne; kontrakt DE40 spada o blisko 0,3% wobec spadków akcji z sektora motoryzacyjnego oraz korekty w walorach BASF. Po serii spadków stabilizować próbuje się kurs niemieckiego koncenru militarnego Rheinmetall (RHM.DE), który w ostatnim czasie spadł o prawie 25% od historycznych szczytów w okolicach 2000 EUR za walor.

Perspektywa pokoju w Ukrainie odsuwa wzrostowe momentum z europejskiego sektora obronnego; akcje Rheinmetall, Hensoldt, Kongsberg Gruppen, Leonardo, Fincantieri, czy BAE Systems odnotowały spore spadki; dziś próbują się stabilizować.

Analitycy Bank of America podnieśli rekomendację dla flatexDEGIRO - cena docelowa 37.4 EUR za walor; akcje nieznacznie zyskują. JP. Morgan ocenił, że branże tytoniowa, browarnicza i beauty mają przed sobą pozytywne perspektywy wzrostu

Wzrosty dominują Zalando, Commerzbank, Siemens Energy i Deutsche Bank. Słabo radzą sobie walory Brenttag, Fresenius, Porsche, BASF i Volkswagena.

Wykres DE40 (D1)

Patrząc na wykres kontraktów na DAX, widzimy, że indeks odbił w ostatnim czasie od EMA200 (czerwona linia), którą przetestował 3 raz od lata 2024 roku.Dziś jednak nastroje znów pogorszyły się, a benchmark zmierza do testu 23400 punktów. Jednocześnie wolumen spadkowy nie jest bardzo duży, a MACD wskazuje na potencjał do obrony wsparcia (golden cross).

Źródło: xStation5

Rheinmetall wzmacnia kompetencje biznesie szkoleń wojskowych z Varjo Rheinmetall coraz mocniej wychodzi poza tradycyjną produkcję sprzętu, nawiązując współpracę z fińskim startupem Varjo, specjalizującym się w technologiach Mixed Reality. Ruch ten wpisuje się w szerszy trend: europejskie budżety obronne coraz częściej obejmują nie tylko zakup sprzętu, ale także inwestycje w zaawansowane systemy szkoleniowe. Dla inwestorów to sygnał, że Rheinmetall zamierza umacniać pozycję w szybko rosnącym segmencie symulacji wojskowych. Umocnienie pozycji w branży wysokomarżowych szkoleń mogłoby stanowić ważną 'nogę biznesową' dla Rheinmetallu, toteż rynek będzie uważnie obserwował współpracę spółki z Finami. Rheinmetall łączy siły z Varjo, aby zintegrować zestawy mixed reality z systemami szkolenia załóg pojazdów wojskowych, co pozwala szkolić większą liczbę w bardziej elastyczny sposób. Odchodzenie od tradycyjnych symulatorów : technologia mixed reality zastępuje kosztowne, wielkogabarytowe symulatory, umożliwiając szkolenia w dowolnym miejscu i przy niższych kosztach — sprzyja to wyższym marżom i szybszym wdrożeniom. Europa zwiększa wydatki na czołgi, wozy bojowe i ciężarówki wojskowe, co podbija popyt na zaawansowane szkolenia operatorów.

Duży potencjał rynkowy : Varjo szacuje, że rynek wojskowych systemów mixed reality osiągnie 600 mln euro do 2030 r. Globalny rynek szkolenia i symulacji w obronności może sięgnąć 15–20 mld dolarów w tej dekadzie.

Varjo to firma założona przez byłych pracowników Nokii, Microsoftu i Nvidii; jej klientami są m.in. Lockheed Martin, Boeing i Aston Martin.

Wzrost współpracy w branży obronnej : po inwazji Rosji na Ukrainę firmy częściej łączą siły, odchodząc od kosztownych i powolnych modeli rozwoju technologii wyłącznie wewnętrznie.

Znaczenie strategiczne dla Rheinmetall : Technologia mixed reality wspiera ambicje spółki w zakresie cyfrowych systemów obronnych. CEO Armin Papperger sygnalizował chęć rozwoju w obszarach technologii morskich i cyfrowych startupów — Varjo idealnie pasuje do tej strategii.

Potencjalna szansa inwestycyjna : Varjo jest otwarte na inwestycje strategiczne („wszystko jest możliwe”), co może prowadzić do zacieśnienia współpracy między firmami.

Varjo pozyskało ostatnio 40 mln USD od inwestorów, w tym Atomico, EQT Ventures, Volvo Car Tech Fund i Lifeline Ventures, co zapewnia środki na dalszy rozwój.

Akcje Rheinmetall (D1)

Kurs Rheinmetall spadł poniżej EMA200 pierwszy raz od 3 ostatnich lat, sugerując, że perspektywy pokoju w Ukrainie są realne. Mimo optymistycznych prognoz i wyników, wycena spółki może istotnie ucierpieć w 'pokojowym wariancie' gdy momentum przeniesie się ze spółek obronnych w inne obszary gospodarki.

Źródło: xStation5