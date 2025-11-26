DE40: DAX spada w okolice ważnego wsparcia📉Sektor obronny stabilizuje się po spadkach

Nastroje niemieckiego rynku akcji nie są dziś optymistyczne; kontrakt DE40 spada o blisko 0,3% wobec spadków akcji z sektora motoryzacyjnego oraz korekty w walorach BASF. Po serii spadków stabilizować próbuje się kurs niemieckiego koncenru militarnego Rheinmetall (RHM.DE), który w ostatnim czasie spadł o prawie 25% od historycznych szczytów w okolicach 2000 EUR za walor.
- Perspektywa pokoju w Ukrainie odsuwa wzrostowe momentum z europejskiego sektora obronnego; akcje Rheinmetall, Hensoldt, Kongsberg Gruppen, Leonardo, Fincantieri, czy BAE Systems odnotowały spore spadki; dziś próbują się stabilizować.
- Analitycy Bank of America podnieśli rekomendację dla flatexDEGIRO - cena docelowa 37.4 EUR za walor; akcje nieznacznie zyskują. JP. Morgan ocenił, że branże tytoniowa, browarnicza i beauty mają przed sobą pozytywne perspektywy wzrostu
Wzrosty dominują Zalando, Commerzbank, Siemens Energy i Deutsche Bank. Słabo radzą sobie walory Brenttag, Fresenius, Porsche, BASF i Volkswagena.
Wykres DE40 (D1)
Patrząc na wykres kontraktów na DAX, widzimy, że indeks odbił w ostatnim czasie od EMA200 (czerwona linia), którą przetestował 3 raz od lata 2024 roku.Dziś jednak nastroje znów pogorszyły się, a benchmark zmierza do testu 23400 punktów. Jednocześnie wolumen spadkowy nie jest bardzo duży, a MACD wskazuje na potencjał do obrony wsparcia (golden cross).
Źródło: xStation5
Rheinmetall wzmacnia kompetencje biznesie szkoleń wojskowych z Varjo
Rheinmetall coraz mocniej wychodzi poza tradycyjną produkcję sprzętu, nawiązując współpracę z fińskim startupem Varjo, specjalizującym się w technologiach Mixed Reality. Ruch ten wpisuje się w szerszy trend: europejskie budżety obronne coraz częściej obejmują nie tylko zakup sprzętu, ale także inwestycje w zaawansowane systemy szkoleniowe. Dla inwestorów to sygnał, że Rheinmetall zamierza umacniać pozycję w szybko rosnącym segmencie symulacji wojskowych. Umocnienie pozycji w branży wysokomarżowych szkoleń mogłoby stanowić ważną 'nogę biznesową' dla Rheinmetallu, toteż rynek będzie uważnie obserwował współpracę spółki z Finami. Rheinmetall łączy siły z Varjo, aby zintegrować zestawy mixed reality z systemami szkolenia załóg pojazdów wojskowych, co pozwala szkolić większą liczbę w bardziej elastyczny sposób.
-
Odchodzenie od tradycyjnych symulatorów: technologia mixed reality zastępuje kosztowne, wielkogabarytowe symulatory, umożliwiając szkolenia w dowolnym miejscu i przy niższych kosztach — sprzyja to wyższym marżom i szybszym wdrożeniom. Europa zwiększa wydatki na czołgi, wozy bojowe i ciężarówki wojskowe, co podbija popyt na zaawansowane szkolenia operatorów.
-
Duży potencjał rynkowy:
-
Varjo szacuje, że rynek wojskowych systemów mixed reality osiągnie 600 mln euro do 2030 r.
-
Globalny rynek szkolenia i symulacji w obronności może sięgnąć 15–20 mld dolarów w tej dekadzie.
-
-
Varjo to firma założona przez byłych pracowników Nokii, Microsoftu i Nvidii; jej klientami są m.in. Lockheed Martin, Boeing i Aston Martin.
-
Wzrost współpracy w branży obronnej: po inwazji Rosji na Ukrainę firmy częściej łączą siły, odchodząc od kosztownych i powolnych modeli rozwoju technologii wyłącznie wewnętrznie.
-
Znaczenie strategiczne dla Rheinmetall:
-
Technologia mixed reality wspiera ambicje spółki w zakresie cyfrowych systemów obronnych.
-
CEO Armin Papperger sygnalizował chęć rozwoju w obszarach technologii morskich i cyfrowych startupów — Varjo idealnie pasuje do tej strategii.
-
-
Potencjalna szansa inwestycyjna: Varjo jest otwarte na inwestycje strategiczne („wszystko jest możliwe”), co może prowadzić do zacieśnienia współpracy między firmami.
-
Varjo pozyskało ostatnio 40 mln USD od inwestorów, w tym Atomico, EQT Ventures, Volvo Car Tech Fund i Lifeline Ventures, co zapewnia środki na dalszy rozwój.
Akcje Rheinmetall (D1)
Kurs Rheinmetall spadł poniżej EMA200 pierwszy raz od 3 ostatnich lat, sugerując, że perspektywy pokoju w Ukrainie są realne. Mimo optymistycznych prognoz i wyników, wycena spółki może istotnie ucierpieć w 'pokojowym wariancie' gdy momentum przeniesie się ze spółek obronnych w inne obszary gospodarki.
Źródło: xStation5
Podsumowanie Dnia: Końcówka miesiąca w zieleni. Wzrosty na Wall Street i rynkach surowców
Ceny srebra biją kolejne rekordy!
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (28.11.2025)
Intel rośnie na fali plotek o chipach dla Apple
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.