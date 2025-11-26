AUD i NZD dominują sesję FX 📈 Banki centralne w centrum uwagi 🔍

Waluty Antypodów dominują podczas dzisiejszej sesji na rynku FX w reakcji na nowe perspektywy dla polityki monetarnej w regionie. Banki centralne w Australii i Nowej Zelandii zmagają się z zupełnie inną dynamiką inflacji, jednak najnowsze dane CPI z Australii oraz wydźwięk decyzji Rezerwy Banku Nowej Zelandii (RBNZ), wsparły jastrzębie oczekiwania w obu gospodarkach.

NZD triumfuje dzisiaj wśród walut G10, umacniając się ok. 1% względem dolara czy euro pomimo dzisiejszej obniżki stóp procentowych w Nowej Zelandii, która sprowadziła Official Cash Rate do najniższego od ponad 3 lat poziomu, tj. 2,25%. AUD zyskuje z kolei 0,5% względem dolara oraz 0,4% względem euro w reakcji na kolejny wyższy od oczekiwań odczyt inflacji.

Po wybiciu blisko 8-miesięcznego dołka, kurs NZDUSD wybił się powyżej 10-dniowej EMA (żółty), aktualnie testując EMA30 (jasny fiolet). Pomimo byczego momentum RSI pozostaje neutralne, pozostawiając wiele przestrzeni do dalszego odbicia na fali nowych oczekiwaniań wobec RBNZ. Źródło: xStation5

Trwający od sierpnia 2024 rok cykl obniżek konsekwentnie wpychał dolara kiwi w trend spadkowy, który w 2025 roku został zaostrzony przez wyraźne spowolnienie gospodarcze. Sprzedaż detaliczna co prawda wyraźnie odbiła w II kwartale (+2,3% r/r), jednak dużą rolę zagrał tutaj efekt bazy po samych spadkach w okresie Q2 2022 - Q3 2024. Problem stało się natomiast bezrobocie, które znajduje się najwyżej od 2016 roku (5,3%) i przekłada się na wzrost emigracji przede wszystkim młodych ludzi w wieku produkcyjnym.

Dzisiejsza obniżka stóp proc. w Nowej Zelandii była zatem w cenie, jednak oczekiwania rynków skorygowały prognozy inflacyjne RBNZ. Bank centralny zakłada powrót inflacji do ok. 2% w połowie 2026, co oznacza istotną ulgę względem ostatniego odczytu na poziomie 3%. Brak obaw o cel inflacyjny (tj. przedział 1-3%) w średnim terminie w połączeniu z neutralnym językiem głowy RBNZ Hawkesby’ego (“wszystkie opcje na stole”) został odebrany jako potencjalny koniec agresywnego obniżania stóp proc., oferując jednocześnie długo wyczekiwane wsparcie dla NZD.

Biorąc pod uwagę aktualny poziom CPI, RBNZ wydaje się reagować z wyprzedzeniem, aby zapobiec dalszemu spowolnieniu gospodarki Nowej Zelandii. Źródło: XTB Research

Wzrosty w przypadku AUD wynikają natomiast z kolejnego, wyższego od oczekiwań odczytu miesięcznego inflacji. Wskaźnik CPI nieoczekiwanie przyspieszył z 3,6% do 3,8%, podobnie odczyt “obcięty”, który wyklucza najbardziej zmienne ceny paliw i energii (z 3,2% do 3,3%). RBA zatrzymało swój cykl luzowania w sierpniu na poziomie 3,6%, dlatego realnie ujemny poziom stóp oraz dynamika inflacji powyżej prognoz RBA jeszcze bardziej oddalają powrót obniżek w Australii.

Spread rentowności 2-latek w Australii i USA znajduje się najwyżej od czerwca 2022 roku. Źródło: XTB Research