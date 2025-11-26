Wykres dnia: NZDUSD (26.11.2025)

Bank Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ) zgodnie z oczekiwaniami obniżył oficjalną stopę gotówkową (OCR) o 25 pb do 2,25%, tym samym wykonując prawdopodobnie ostatni krok w cyklu luzowania rozpoczętym w 2024 r.

Decyzja zapadła w otoczeniu, w którym inflacja CPI wynosi 3%, czyli znajduje się na górnej granicy celu 1–3%. Dalsze prognozy zakładają spadek w kierunku 2% do połowy 2026 r. Gospodarka Nowej Zelandii skurczyła się w II kwartale o 0,9%. Jednak RBNZ uważa, że spadek ten został spowodowany czynnikami przejściowymi i zakłóceniami sezonowymi. Najnowsze prognozy sugerują umiarkowane odbicie. Komitet głosował 5 do 1 za obniżką o 25 pb, podkreślając jednocześnie, że przyszłe decyzje będą zależeć od kształtowania się inflacji i aktywności gospodarczej.

Podczas konferencji prasowej pełniący obowiązki gubernatora Christian Hawkesby określił decyzję jako początek powrotu do bardziej „nudnego” środowiska polityki monetarnej. Hawkesby ma nadzieję, że w 2026 r. RBNZ zniknie z pierwszych stron gazet, inflacja zbliży się do 2%, a wzrost gospodarczy się znormalizuje. Podkreślił, że ryzyka dla prognoz są zrównoważone: globalna inflacja i niepewność polityczna pozostają wyzwaniem, lecz krajowe oczekiwania inflacyjne są coraz lepiej zakotwiczone, a rynek pracy wykazuje oznaki stabilizacji. Jak powiedział, każda opcja pozostaje „na stole”, ale centralna projekcja zakłada brak dalszych cięć.

Rynki odczytały połączenie gołębiego ruchu i wyważonej retoryki jako mniej gołębie, niż oczekiwano, co wywołało gwałtowne umocnienie dolara nowozelandzkiego. Po ogłoszeniu decyzji i konferencji prasowej NZD umocnił się o około 1,10% wobec dolara amerykańskiego, stając się najsilniejszą walutą w koszyku G10. Ruch ten odzwierciedla przekonanie inwestorów, że cykl luzowania zbliża się ku końcowi, a RBNZ sygnalizuje komfortową sytuację makroekonomiczną.