DE40: Dobre wyniki, ostrożny optymizm

Tłumacz na angielski: Europejskie parkiety rozpoczęły środową sesję wyraźnymi wzrostami, korzystając z pozytywnego sentymentu płynącego z rynków zagranicznych oraz dobrych wyników spółek. Inwestorzy z optymizmem reagowali na sygnały poprawy koniunktury i łagodniejsze nastroje wokół polityki monetarnej. Jednak w miarę upływu dnia entuzjazm stopniowo słabł, a główne indeksy zredukowały część wcześniejszych zwyżek, co sugeruje utrzymującą się ostrożność inwestorów. Kontrakty EU50 w góre o 0,6%.

Na poziomie korporacyjnym uwagę przyciągnęły dziś przede wszystkim wyniki ASML oraz Louis Vuitton. Obie spółki zaprezentowały solidne raporty, wskazując na wzrosty w kluczowych segmentach działalności, co wsparło notowania europejskich indeksów w pierwszej części dnia. Dodatkowo wczorajsze relatywnie gołębie wypowiedzi Jerome’a Powella po zakończeniu amerykańskiej sesji złagodziły część napięcia na rynku, a pozytywny efekt tych komentarzy został w pełni zdyskontowany dopiero dziś rano. Kryzys polityczny we Francji, który w ostatnich tygodniach wywoływał niepewność wśród inwestorów, wydaje się wchodzić w fazę stabilizacji po tym, jak nowy premier zdołał zabezpieczyć poparcie Partii Socjalistycznej.

Źródło: Bloomberg Finance Lp

Na niemieckim indeksie we wzrostach przoduje segment materiałów i chemii oraz IT. Wzrosty utrzymuje również farmacja i detaliści. Tracą głównie spółki medialne i telekomunikacyjne.



Dane makroekonomiczne:

Opublikowano najnowsze dane o inflacji konsumenckiej w Hiszpanii. Wskaźnik CPI wzrósł w ujęciu rocznym do 3%, natomiast w ujęciu miesięcznym o 0,2%, co okazało się wynikiem powyżej rynkowych oczekiwań. Taki poziom inflacji może być niepokojący z punktu widzenia stabilności cen i dalszej polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego, jednak jednocześnie sygnalizuje, że konsumpcja wciąż utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie, mimo rosnącej presji na rynku pracy.



DE40 (D1)

Źródło: xStation5

Kurs osuwa się powoli w stronę wsparcia w okolicach 24350 punktów, wyznaczoną przez ostatnie dołki oraz linię trendu długoterminowego. Kupujący nie byli w stanie obronić poziomu FIBO 23.6 co skazuje na słabość popytu. Dalsze spadki oznaczają prawdopodobną korektę w stronę silnego wsparcia na poziomie FIBO 50 gdzie dodatkowo znajduje się średnia EMA100. Jeśli kupujący chcą odzyskać inicjatywę, muszą pokonać opór poziomie 24550 punktów, co mogłoby potencjalnie otworzyć im drogę do kolejnego ATH.



Wiadomości ze spółek:

LVMH (MC.FR) - Potentat mody i dobór luksusowy rośnie na dzisiejszej sesji o 13% po opublikowaniu fenomenalnych wyników. Spółka pobiła konsens analityków odnośnie przychodów, odnotowała wzrost sprzedaży ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu o 2% w kluczowych dla spółki - Chinach.

ASML (ASML.NL) — Holenderska spółka będąca fundamentem całego rynku półprzewodników również opublikowała bardzo dobre wyniki. Nie udało pokonać się oczekiwań wobec EPSów ale pobite zostały estymaty przychodów. Apetyt na półprzewodniki rynku wydaje się być nienasycony i wygenerował zamówienia o wartości 5,4 miliarda euro — co było wynikiem powyżej oczekiwań. Spółka rośnie o 3%.

BASF (BAS.DE) - Spółka chemiczna rośnie o 1% po tym jak City podniosło cenę docelową firmy.

BMW (BMW.DE) — Niemiecki gigant motoryzacji dostał obniżony rating od Jefferies, zmieniając rekomendacje na “trzymaj” wskazując na Mercedesa jako nowego lepsza propozycje dla inwestorów. Ruch na wycenie spółki pozostaje ograniczony.

Stellantis (STELA.IT) — Konglomerat motoryzacyjny ogłosił 13 miliardów inwestycji w USA w celu ominięcia ceł. Kurs akcji rośnie o ponad 2%.

Lufthansa (LHA.DE) — Morgan Stanley obniżył rekomendacje dla spółki do “niedowagi”, spółka reaguje przecena o ok. 0,5%.