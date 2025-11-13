PILNE: Produkcja przemysłowa w strefie Euro poniżej prognoz!

Strefa Euro - produkcja przemysłowa za wrzesień: Produkcja przemysłowa: aktualna 1,2% ( prognoza 2,1% r/r; poprzednio 1,1% r/r)

Produkcja przemysłowa: aktualna 0,2% ( prognoza 0,7% m/m; poprzednio -1,2% m/m) Dane o produkcji przemysłowej za wrzesień w strefie euro wskazują na wolniejsze niż oczekiwano tempo wzrostu, co może mieć istotne konsekwencje dla gospodarki i rynku walutowego. Produkcja przemysłowa wzrosła o 1,2% rok do roku, podczas gdy prognozowano 2,1%, a poprzednio dynamika wyniosła 1,1%. W ujęciu miesięcznym produkcja wzrosła jedynie o 0,2%, również poniżej prognozowanych 0,7%, po spadku 1,2% miesiąc wcześniej. Takie wyniki sugerują, że ożywienie w sektorze przemysłowym jest powolne i napotyka trudności. Słabsze dane przemysłowe zwykle osłabiają sentyment do euro, gdyż wskazują na ograniczone tempo wzrostu gospodarczego strefy euro. W efekcie euro osłabiło się wobec dolara. Źródło: xStation5

