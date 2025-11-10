US100 zyskuje 1,5% 📈

Kontrakty terminowe US100 rosną dziś o ok. 1,5% przed otwarciem giełdy w Stanach, odrabiając część ostatnich spadków w otoczeniu poprawy nastrojów wokół trwającego „zamknięcia rządu” w USA.
- Ostatnie głosowania w Senacie, przybliżyły przyjęcie tymczasowego pakietu finansowania. Rynek odczytuje jako realny krok w kierunku zakończenia ponad 40-dniowego zamknięcia rządu — nawet jeśli proces legislacyjny nie jest jeszcze w pełni domknięty.
- W takiej sytuacji inwestorzy wolą być „za wcześnie niż za późno”, już teraz dyskontują scenariusz ponownego otwarcia administracji i powrotu większej przewidywalności fiskalnej, co wspiera wyceny aktyw w USA.
- Dodatkowym paliwem dla korekty wzrostowej są informacje z Chin o czasowym zawieszeniu części ograniczeń eksportowych na metale ziem rzadkich.
- Do tego trendu wpisują się również bardzo mocne dane z TSMC, rekordowe przychody utwierdzają rynek o trwałości popytu związanego z rozwojem sztucznej inteligencji, która pozostaje motorem napędowym wzrostów na Wall Street.
US100 (H1)
Źródło: xStation5
