DE40: Europa podtrzymuje wąską konsolidacje

- Rynek europejski doświadcza niewielkiego wzrostu w wąskiej konsolidacji
- PMI usługowy ze strefy Euro powyżej oczekiwań
- Mała ulga dla przemysłu zbrojeniowego
- "Reset" Hugo Boss wywiera presje na kurs spółki
Europejskie rynki kontynuują umiarkowaną korektę wzrostową na środowej sesji. Umiarkowanie dobre dane makroekonomiczne pozwalają wykresom zachować obecne wyceny, czekając na poważniejszy impuls wzrostowy. Rynek europejski wciąż żyje negocjacjami pokojowymi i rywalizacją gospodarczą z USA i Chinami. Liderem wzrostów znów zostaje kontrakt na Hiszpański indeks ponownie dominuje we wzrostach, zyskując ponad 1,6%. Umiarkowanie dobrze radzi sobie też kontrakt ITA40 oraz W20 ze wzrostami rzędu 0,5 i 0,2%. Pozostałe indeksy wykazują ruchy nie większe niż 0,1%.
Europejscy inwestorzy przyglądają się negocjacjom pokojowym dotyczącym Ukrainy z mieszanką niepokoju i niedowierzania. Kolejna runda negocjacji okazała się bezproduktywna, co wspiera wycen koncernów zbrojeniowych.
Dane makroekonomiczne:
Opublikowane zostały dane PMI usługowe ze strefy Euro oraz UK, które w większości okazały się lepsze od oczekiwań.
- Hiszpania: 55,6 (Oczekiwano:56,1)
- Włochy: 55 (Oczekiwano: 54)
- Niemcy: 53,1 (Oczekiwano: 52,7)
- UK: 51,3 (Oczekiwano: 50,5)
Główne gospodarki Europy wciąż wykazują dobrą kondycję swoich sektorów usługowych, ich trend pozostaje wzrostowy, jednak obawy budzi trwałość tej dynamiki w otoczeniu rosnących kosztów i słabszej koniunktury w innych sektorach gospodarki.
DE40 (D1)
Źródło: xStation5
Kurs na wykresie odrobił cześć strat od lokalnych minimów, na przestrzeni ostatnich sesji utrzymuje się w wąskiej konsolidacji między ~ 23900 a ~ 23450. Silnym oporem dla kupujących okazała się średnia EMA50, EMA100 oraz FIBO50, natomiast jako wsparcie skutecznie zadziałał poziom FIBO 78,6. Spłaszczenie się MACD, umiarkowany RSI oraz momentum średnich minimalnie faworyzuje kupujących co może dać podstawy do przekroczenia poziomu FIBO50 w celu testu ostatniej linii trendu (czerwona).
Wiadomości ze spółek:
- Bezproduktywne negocjacje: Brak jakichkolwiek porozumień mimo kolejnych tur negocjacji wspiera wyceny Europejskich spółek zbrojeniowych. Rheinmetall (RHM.DE) +1,5%; Hensoldt (HEN.DE) +1%; Leonardo (LDO.IT) + 1%.
- Airbus (AIR.DE) - Producent samolotów podtrzymał swoje prognozy dotyczące wyników mimo niedawnych kłopotów technicznych ze swoimi maszynami. Uspokoiło to inwestorów, wobec czego kurs akcji rośnie o 3%.
- Hugo Boss (BOSS.DE) - Niemiecki potentat modowy zapowiedział “reset” swojej marki, który miałby zakładać między innymi większe skupienie się na produktach dla kobiet. Zarząd ostrzegł też o znacznie gorszych wynikach na przyszły rok, które byłyby następstwem nowej strategi. Kurs akcji stracił ponad 10%.
- Infineon (IFX.DE) - Niemiecka spółka technologiczna zakończyła spór sądowy o prawa patentowe. Mimo iż proces skończył się porażką, szereg ryzyk dla spółki został wyeliminowany. Kurs akcji rośnie o ponad 2,5%.
- Fraport (FRA.DE) - Operator portu lotniczego otrzymał szereg pozytywnych rekomendacji inwestycyjnych, kurs akcji rośnie o 1,5%.
