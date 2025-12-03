Puls GPW: Rynki w oczekiwaniu na decyzję RPP

Dzisiaj decyzja RPP w sprawie stóp procentowych. Rynek spodziewa się obniżki do 4 proc., a dalsze cięcia możliwe w 2026 roku.

W pierwszych godzinach środowej sesji na GPW główne indeksy utrzymują się na niemal niezmienionych poziomach po wczorajszej przecenie, co odzwierciedla ostrożne nastroje inwestorów przed kluczowymi wydarzeniami dnia. Na godzinę 11:50 WIG20 rośnie nieznacznie o 0,1%, WIG symbolicznie zyskuje., mWIG40 spada o 0,2%, a sWIG80 znajduje się delikatnie nad kreską.

Wśród spółek z WIG20 ponad połowa notuje spadki. Najsłabszym walorem jest CCC, tracące prawie 6%. Z drugiej strony mamy LPP, drożejące o 1,3%, natomiast liderem wzrostó jest KGHM, który zyskuje ponad 2%.

Dzisiaj po południu poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Jest to ostatnie posiedzenie RPP w 2025 roku. Konsensus ekonomistów niemal jednogłośnie przewiduje obniżkę stóp o 25 pb, co obniżyłoby stopę referencyjną do 4 proc. Scenariusz ten jest już w dużej mierze uwzględniony w wycenach rynkowych po spadku inflacji CPI do 2,4 proc. oraz wolniejszym wzroście wynagrodzeń. Brak cięcia byłby zaskoczeniem, choć prezes Glapiński wspominał o „świętej tradycji” grudniowej stabilizacji. W tym roku RPP obniżyła już stopy łącznie o 150 pb. Rynki przewidują dalsze obniżki w 2026 roku, z docelową stopą na poziomie 3,5 proc. lub niżej.

Polska razem z Niemcami i Norwegią zapowiedziała przekazanie Ukrainie 500 milionów dolarów na zakup uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych. To wyraźny gest wsparcia dla Kijowa i dowód, że europejscy partnerzy są gotowi aktywnie wzmacniać ukraińską obronność. Oświadczenie ogłoszone w Brukseli przed spotkaniem szefów dyplomacji NATO ma również znaczenie polityczne, ponieważ pokazuje, że Europa chce współuczestniczyć w zapewnianiu bezpieczeństwa całemu regionowi. Pieniądze mają zostać przeznaczone na natychmiastowe zakupy sprzętu, którego Ukraina potrzebuje w trybie pilnym, co podkreśla praktyczny charakter tej inicjatywy. Cała decyzja wpisuje się w rosnącą współpracę sojuszników i ich determinację, by utrzymać siłę ukraińskiej obrony wobec trwającej agresji.

OECD szacuje, że polska gospodarka w 2026 roku powinna rozwijać się w tempie około 3,4 %, natomiast w 2027 roku wzrost spowolni do około 2,7 %. Przewiduje się również stopniowy spadek inflacji, która ma wynieść około 2,9 % w 2026 roku i 2,7 % w 2027 roku. Najważniejszymi czynnikami wspierającymi wzrost będą inwestycje publiczne, w tym te finansowane z funduszy unijnych oraz konsumpcja krajowa. Jednocześnie OECD ostrzega, że rozwój gospodarki może zostać ograniczony przez działania mające na celu wzmocnienie dyscypliny fiskalnej, spadek aktywności w handlu zagranicznym oraz globalne niepewności i napięcia polityczne. Ogólnie prognozy wskazują na stabilny i umiarkowany rozwój polskiej gospodarki w najbliższych latach.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Ceny kontraktów na indeks WIG20 (W20) w trakcie dzisiejszej sesji pozostają na niemal niezmienionym poziomie, co doskonale wpisuje się w szerszy obraz rynku. Notowania indeksu ujawniają trwającą od dłuższego czasu konsolidację. Cena porusza się w wąskim zakresie wahań, wielokrotnie odbijając od dolnego wsparcia i górnego oporu, nie podejmując przy tym żadnej próby wybicia. Aktualnie kurs znajduje się w rejonie 2970–2980 punktów, a ostatnie świece są niewielkie, co odzwierciedla niską zmienność i brak kierunku. Średnie kroczące EMA 25, 50 i 100 zaczynają się spłaszczać, potwierdzając brak dominującego trendu. Mimo że cena znajduje się powyżej EMA100, sugerując utrzymanie długoterminowej struktury wzrostowej, to w średnim terminie rynek pozostaje neutralny.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Dino(DNP.PL) planuje rozwinięcie swojej działalności o sieć stacji paliw pod marką Dino Oil. Obecnie spółka zarejestrowała znak towarowy obejmujący sprzedaż paliw, tankowanie oraz dodatkowe usługi, takie jak myjnia czy sklep przy stacji. Publikowane oferty pracy wskazują, że Dino przygotowuje się do uruchomienia stacji dostępnych dla klientów, co pozwoli firmie rozszerzyć działalność i wejść na rynek detaliczny paliw w Polsce, zwiększając konkurencję i oferując nowe rozwiązania dla konsumentów.

KGHM(KGH.PL) notuje dynamiczny wzrost akcji; od początku 2025 roku kurs wzrósł prawie o 90 proc. Wartość spółki rośnie dzięki rekordowym cenom miedzi i srebra, wynikającym z zakłóceń w podaży oraz prognozowanego niedoboru surowców. Dzięki temu firma znalazła się w czołówce spółek WIG20 pod względem wzrostu wartości akcji.