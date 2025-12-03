Światło w centrach danych: Marvell stawia na AI

Marvell Technology zaskoczył rynek strategicznym ruchem, przejmując startup Celestial AI za 3,25 miliarda dolarów. W wyniku tej wiadomości akcje firmy rosną w handlu przed sesją o około 9%. Przejęcie umacnia pozycję Marvella w obszarze infrastruktury AI dla centrów danych, wprowadzając technologię Photonics Fabric, która umożliwia przesył danych światłem między chipami i pamięcią, zwiększając przepustowość, redukując zużycie energii i skracając opóźnienia. Dzięki temu Marvell staje się bezpośrednim konkurentem dla firm takich jak Nvidia czy Broadcom.

Prognozy finansowe wskazują, że technologie Celestial mogą wygenerować 500 milionów dolarów rocznych przychodów do końca 2028, a w kolejnym roku osiągną nawet 1 miliard dolarów. Przy pełnym wdrożeniu nowych produktów Marvell liczy na 10 miliardów dolarów przychodów w kolejnym roku fiskalnym, a sprzedaż centrów danych ma wzrosnąć o 20-25%, zaś przychody z chipów o około 20%.

Technologia Photonics Fabric rewolucjonizuje centra danych nowej generacji, pozwalając dużym graczom, takim jak hyperscalery, rozbudowywać systemy AI do bardzo dużej skali bez nadmiernego zużycia energii. Dzięki niej dane mogą przepływać z prędkością ponad 100 terabajtów na sekundę w jednym module CPO, co eliminuje wąskie gardła podczas treningu modeli AI. To sprawia, że Marvell staje się ważnym graczem w sektorze infrastruktury AI i może konkurować z największymi firmami na rynku.

Na rynku można wyróżnić dwa możliwe scenariusze. W wariancie optymistycznym szybkie wdrożenie technologii oraz wysoki popyt ze strony hyperscalerów mogą podnieść kurs akcji MRVL, zwłaszcza przy prognozowanej sprzedaży na poziomie 2,2 miliarda dolarów w Q4. W wariancie pesymistycznym opóźnienia regulacyjne lub silna konkurencja ze strony Nvidia i Broadcom mogą spowolnić tempo wzrostu. Mimo to transakcja z Celestial AI wpisuje się w trend konsolidacji rynku chipów AI i daje Marvellowi szansę na odzyskanie impetu po trudnym okresie.

