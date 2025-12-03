Wykres dnia: AUDUSD (03.12.2025)

AUDUSD kontynuują dynamiczny trend wzrostowy, zyskując kolejne 0,3% w obliczu szerokiej słabości dolara oraz najnowszego odczytu PKB Australii. Dane były niższe od oczekiwań, ale podkreśliły narastającą presję inflacyjną, co wzmocniło rynkowe wyceny jastrzębiej RBA. AUDUSD obronił dziś poziom Fibonacciego 50,0 (około 0,656) i obecnie testuje kolejny opór w rejonie 0,658–0,659, zbieżnego z poziomem Fibonacciego 61,8. Jeśli obawy o dalsze spowolnienie gospodarcze w Chinach nie przyćmią rozbieżnych kierunków polityki monetarnej, para powinna utrzymać się pewnie powyżej EMA100 (ciemny fiolet). Źródło: xStation5 Co kształtuje dzisiaj kurs AUDUSD? PKB Australii wzrósł o 0,4% kwartał do kwartału (2,1% r/r), napędzany przez silne inwestycje prywatne i konsumpcję gospodarstw domowych. Wzrost wspierały również większe inwestycje publiczne i wydatki rządowe. Czynniki hamujące obejmowały spadek zapasów oraz ujemny wkład handlu zagranicznego, ze względu większy przyrost importu niż eksportu. Presja cenowa nasiliła się w większości sektorów, napędzana kosztami energii, czynszami, żywnością i wynagrodzeniami. Odczyt był niższy od oczekiwań (konsensus Bloomberg: 0,7% k/k), ale wyraźnie rosnąca inflacja wzmacnia oczekiwania rynków wobec jastrzębiej polityki RBA, a szeroka słabość dolara dodatkowo wspiera wzrosty na parze.

Spread między 2-letnimi obligacjami Australii i USA osiągnął najwyższy poziom od końca 2017 roku. Polityka monetarna USA odzwierciedla zarówno oczekiwania krótkoterminowego luzowania, jak i bardziej gołębie perspektywy w długim terminie w związku z nadchodzącą sukcesją Jerome Powella przez nominata Trumpa. W nocy prezydent Trump zapowiedział, że ogłosi nominację na początku 2026 roku, jednocześnie określając swojego głównego doradcę ekonomicznego, Kevina Hassetta, mianem „potencjalnego szefa Fed”. Rynek postrzega Hassetta jako jednego z najbardziej gołębich kandydatów na nieoficjalnej liście, zdominowanej w pozostałej części przez obecnych lub byłych członków Fed.

AUD uzyskał dodatkowe wsparcie dzięki wyższemu od oczekiwań wskaźnikowi PMI dla usług w Chinach (52,1 vs 52 prognoza), choć ogólne tempo ekspansji sektora spadło. Zamówienia i eksport poprawiły się dzięki złagodzeniu niepewności w handlu chińsko-amerykańskim, jednak zatrudnienie nadal spadało, a marże pozostawały pod presją. Koszty czynników produkcji wzrosły dziewiąty miesiąc z rzędu, a oczekiwania firm co do przyszłej aktywności osłabły, podkreślając trwające wyzwania. Spread między australijskimi i amerykańskimi 2-letnimi obligacjami wzrósł do najwyższego poziomu od końca 2017 roku. Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance LP

