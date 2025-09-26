DE40: Europejski rynek rośnie oczekując na PCE

Dzisiejsza sesja na europejskich parkietach rozpoczęła się w dobrych nastrojach. Kontrakty terminowe na większość głównych indeksów świeciły na zielono, wskazując na umiarkowany optymizm inwestorów. Również niemiecki DAX otworzył się na plusie, co sugeruje, że rynek stara się utrzymać pozytywną dynamikę mimo ostatnich zawirowań geopolitycznych oraz korekty w USA. Wyceny kontraktów rosną o około 0,1-0,2%. Liderem wzrostu jest dziś Hiszpania, której indeks IBEX35 rośnie o około 0,6% na fali dobrych danych makroekonomicznych.

Na globalnym tle inwestorzy analizują najnowsze decyzje administracji Donalda Trumpa. Były prezydent USA ogłosił bowiem wprowadzenie kolejnych ceł, tym razem obejmujących głównie sektor farmaceutyczny.



Źródło: Bloomberg Finance LP

W samych Niemczech indeks DAX wspierany jest dziś przede wszystkim przez sektor finansowy oraz spółki przemysłowe, które korzystają z poprawy nastrojów na szerokim rynku. Negatywnie wyróżnia się natomiast branża technologiczna, która ciąży notowaniom indeksu, ograniczając jego potencjał wzrostowy.



Dane makroekonomiczne::

Pozytywnym akcentem dla rynków europejskich okazały się najnowsze dane z Hiszpanii. PKB za ostatni kwartał wzrósł mocniej, niż zakładali ekonomiści, co wspiera narrację o odporności gospodarki strefy euro mimo globalnych napięć handlowych.

PKB (k/k) (Q2): 0,8% (prognoza 0,7%; poprzednio 0,6%)

PKB (r/r): 3,1% (prognoza 2,8%; poprzednio 2,8%)

Inwestorzy pozostają jednak ostrożni, czekając na popołudniowe publikacje zza oceanu. Kluczowe będą dane o inflacji PCE – ulubionej mierze Rezerwy Federalnej. Odczyt może dać wskazówki co do przyszłej ścieżki stóp procentowych. Uwagę rynku przyciągną też odczyty nastrojów konsumentów oraz oczekiwań inflacyjnych Uniwersytetu Michigan, mogące potwierdzić lub podważyć siłę amerykańskiego popytu wewnętrznego.



DE40(D1)

Źródło: xStation5

Na wykresie widać, że realizacja formacji RGR staje się coraz mniej prawdopodobna. Kurs odbił się od linii szyi, co osłabiło potencjał spadkowy i zatrzymało dalszą presję podaży. Dodatkowym wsparciem technicznym pozostaje średnia EMA100, która stabilizuje notowania i wzmacnia barierę obronną dla kupujących.

Scenariuszem bazowym na kolejne sesje wydaje się wejście w fazę konsolidacji. Jej prawdopodobny zakres wyznaczają poziomy zniesień FIBO od 23,6 do 50. Dopiero wybicie któregoś z tych ograniczeń może dać silniejszy sygnał kierunkowy.

Wiadomości ze spółek:



Alten (ATE.FR) — Francuska spółka opublikowała wyniki, w których pobiła oczekiwania wobec zysku operacyjnego. Akcje rosną na otwarciu o 1,8%.

Volkswagen (VOW1.DE) — Niemiecki gigant motoryzacji zatrzymuje produkcję w jednej ze swoich fabryk samochodów elektrycznych. Kurs traci 2%.

Daimler (DTH.FE) — Producent ciężarówek traci ponad 5% po ogłoszeniu nowych ceł USA obejmujących samochody ciężarowe.