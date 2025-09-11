DE40: Ostrożny optymizm w cieniu EBC

Otwarcie rynków akcji w Europie Zachodniej w dniu dzisiejszym odbywa się w atmosferze wzmożonej ostrożności. Indeksy takie jak UK100 i FRA40 wykazują dziś niewielkie wzrosty, podczas gdy niemiecki DE40 pozostaje prawie bez zmian. Tak powściągliwa reakcja inwestorów świadczy o koncentracji rynku na nadchodzących decyzjach i odczytach makroekonomicznych.

DE40, główny indeks giełdy we Frankfurcie, rozpoczął dzisiejszą sesję w spokojnym tonie, odzwierciedlając wyczekiwanie inwestorów na kluczowe wydarzenia makroekonomiczne. Notowania pozostają stabilne, a zmienność ograniczona – rynek zdaje się być w fazie „pauzy przed decyzjami”. Uczestnicy handlu skupiają uwagę przede wszystkim na komunikatach z Europejskiego Banku Centralnego oraz publikacjach danych inflacyjnych, które mogą w najbliższych godzinach i dniach nadać wyraźniejszy kierunek niemieckiemu parkietowi.

Dane makroekonomiczne:

Na początku sesji ruchy są dość niewielkie. Rynki w Europie wstrzymują oddech, czekając na serię niezwykle istotnych odczytów i decyzji. Tylko dziś będzie to:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego odnośnie stóp procentowych. Rynek spodziewa się braku zmian w polityce.

W USA publikacja zarówno CPI, jak i ilości wniosków o zasiłek dla bezrobotnych — kluczowe w zdeterminowaniu dalszego kierunku dla gospodarki i rynków.

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego ma kluczowe znaczenie dla rynków, ponieważ wyznacza kierunek kosztu pieniądza w strefie euro. Każda zmiana, a nawet sam ton komunikatu, bezpośrednio wpływa na wyceny aktywów i perspektywy wzrostu. Rynek oczekuje, że Europejski Bank Centralny nie zdecyduje się dziś na żadne zmiany i utrzyma dotychczasową politykę monetarną. Inwestorzy zakładają, że stopy procentowe pozostaną bez ruchu, a ewentualne wskazówki co do przyszłości pojawią się jedynie w komunikacie i wypowiedziach Christine Lagarde. Takie nastawienie oznacza, że kluczowe będzie nie tyle samo posiedzenie, co jego interpretacja – rynek będzie analizował ton wypowiedzi banku centralnego.

Dane z USA natomiast, mają istotny wpływ na europejskie rynki, ponieważ kształtują globalne oczekiwania wobec polityki Rezerwy Federalnej i tym samym przepływy kapitału. Silniejsze od prognoz odczyty inflacyjne czy z rynku pracy mogą skłaniać Fed do utrzymania bardziej restrykcyjnego nastawienia, co zwykle umacnia dolara i osłabia euro. Dla europejskich spółek oznacza to jednocześnie trudniejsze warunki finansowania i presję na wycenach akcji.

Z kolei słabsze dane z USA mogą wspierać nastroje na Starym Kontynencie, bo zwiększają szanse na szybsze obniżki stóp procentowych za oceanem. Taki scenariusz poprawia apetyt na ryzyko globalnie, sprzyja napływowi kapitału na rynki akcji i może przełożyć się na pozytywny impuls także dla indeksów europejskich, w tym DAX.

DE40 (D1)

DAX pozostaje w fazie korekty i konsoliduje w rejonie kluczowego wsparcia, gdzie nakładają się strefa popytowa i poziom 38,2 FIBO. Obrona tego obszaru mogłaby otworzyć drogę do odbicia i ponownego testu średnich kroczących oraz wyższych stref oporu, natomiast wybicie dołem zwiększy ryzyko pogłębienia spadków w kierunku 50 i 61,8 FIBU – lub w skrajnych scenariuszach nawet test EMA200.

Wiadomości ze spółek:

Avio (AVIO.IT) - Bloomberg donosi, że włoski producent nośników rakietowych, szuka dawców kapitału w celu sfinansowania inwestycji w rozbudowę infrastruktury i badań. Inwestorzy rozczarowani są planami spółki, które znacznie zwiększa jej zadłużenie. Kurs spada na otwarciu o ponad 10%.

Buzzi (BZU.IT), Heidelberg (HEI.DE) - Dostawcy cementu dostali pozytywną rekomendację od JP Morgan, przewidując ponadprzeciętne wyniki Europejskiego sektor. Ceny spółek rośną o kolejno 8% i 3%.

Adecco (ADEN.CH) - Agencja Jeffries podniosła rekomendację dla Addeco, podnosząc cenę docelową z 18,5 CHF na 24 CHF. Akcje spółki rosną o ponad 1%.

Airbus (AIR.FR) - CEO spółki lotniczej zapowiedział ze pomimo opóźnień, dostawy zamówień zostaną zrealizowane na czas. Akcje spółki rosną o 2%.