DE40: Pogorszenie sentymentu, zbrojeniówka ciąży indeksom

Europejskie indeksy kontynuują spadki z ostatnich dni. Wyceny indeksów znajdują się pod presją europejskiego sektora zbrojeniowego oraz amerykańskiego sektora technologicznego, który zalicza od początku tego tygodnia wyraźną korektę.

Od początku tygodnia obserwujemy niewielkie, ale konsekwentne spadki na indeksach w Europie. Wynika to z częściowego rozczarowania rynków konferencjami pokojowymi z udziałem prezydenta USA, słabnących perspektyw makroekonomicznych, a ostatnio także przeceną spółek z sektora zbrojeniowego.

Przemysł obronny spodziewa się spadku zamówień, jeśli negocjacje pokojowe dojdą do skutku. Dodatkowo sytuację europejskich indeksów pogarszają dane gospodarcze oraz informacje zza oceanu. W Niemczech ceny producentów spadły o 1,5% rok do roku, co sygnalizuje słabnący przemysł, a Wielka Brytania boryka się z rosnącą inflacją na poziomie 3,8%. Jest to wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca, kiedy odczyt wyniósł 3,6%, oraz wzrost powyżej oczekiwań, które wynosiły 3,7%.

Dodatkowym czynnikiem spadkowym dla rynku w Europie jest wczorajsza wyprzedaż sektora technologicznego w USA, co może sygnalizować zmianę w sentymencie inwestorów. NVIDIA straciła podczas wczorajszej sesji 3,5%, Palantir ponad 9%. Straciły również Microsoft, Tesla i Apple, czyli kluczowe spółki z grupy Magnificent 7.

DE40 (D1)

Zwężający się kanał konsolidacji zbliża się do swojego domknięcia. W przeciągu tygodnia rynek powinien zdecydować o dalszym kierunku dla wycen niemieckiego indeksu. W przypadku spadków rolę wsparcia będzie pełnić w pierwszej kolejności poziom 24 000, gdzie znajduje się EMA50 i linia trendu wzrostowego. Następna strefa bardzo silnego wsparcia znajdować się będzie na poziomie około 23 500, gdzie znajdują się EMA100 oraz górne ograniczenia poprzedniej konsolidacji. Jeśli rynek znajdzie pretekst do wzrostów, oporem dla ceny będzie poziom ostatniego szczytu wszech czasów na poziomie 24757.

Wiadomości ze spółek:

Kontynuacja przeceny spółek zbrojeniowych - Rynki widzą realną perspektywę zakończenia wojny na Ukrainie. Jest to zagrożenie dla wycen spółek z sektora zbrojeniowego. Rheinmetall (RHM.DE) traci 1,5%. Spółka straciła już około 20% wartości od maja.

TAG Immobilien (TEG.DE) - Spółka przeprowadziła emisję 12,5 miliona nowych akcji, wobec czego cena spada o 3%.

K+S (SDF.DE) - Negatywna rekomendacja od Berenberg powoduje spadek ceny o ponad 4%.

Stellantis (STELAM.IT) - Bernstein obniża docelową cenę akcji spółki do 11,70$. Cena akcji spada o około 1%.