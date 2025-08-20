czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
PILNE: Riksbank utrzymuje stopy zgodnie z oczekiwaniami; SEK bez większej reakcji

09:31 20 sierpnia 2025
Stopy procentowe w Szwecji pozostają na poziomie 2% zgodnie z oczekiwaniami. W oświadczeniu zawarto informację, że nadal istnieje pewne prawdopodobieństwo dalszej obniżki stóp procentowych w tym roku.

