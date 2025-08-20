Kalendarz ekonomiczny: Protokół FOMC i przemówienia członków Fed w centrum uwagi rynku

Rynki akcji otworzyły środową sesję w nieco słabszych nastrojach, a uwaga koncentruje się dziś głównie na wydarzeniach z USA, gdzie wyniki przedstawi detalista Target (TGT.US), przemówią Bostic i Waller z Fed, a wieczorem poznamy protokół z lipcowego posiedzenia Fed. Publikowane wcześniej dane PPI z Niemiec przyniosły spadek o 0,1% m/m vs 0,1% prognozy wzrostu i -1,5% r/r vs -1,4% szacunków i -1,3% poprzednio. Z kolei dane o inflacji CPI z Wielkiej Brytanii zaskoczyły wzrostem; ceny usług wzrosły aż o 5% r/r wobec 4,8% szacunków. Trump miał dyskutować akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej z prezydentem Węgier, Orbanem oraz Budapeszt jako potencjalne miejsce do rozmów między Putinem a Zełenskim.
- Finalne dane CPI ze strefy euro w centrum uwagi w Europie
- FOMC minutes głównym wydarzeniem makro dnia (20:00)
- Rynek koncentruje się na przemówieniach Bostica i Wallera z Fed przed piątkowym Jackson Hole
Kalendarz ekonomiczny
11:00, Strefa euro, finalne CPI za lipiec, oczekiwane 2% r/r vs 2% poprzednio i 0,3% m/m vs 0% poprzednio
16:30, USA, Zmiana zapasów ropy wg. EIA: Oczekiwana: 0,85 mln baryłek vs 3 mln poprzednio
- Benzyna. Oczekiwane: -0,31 mln baryłek vs -0,79 mln poprzednio
- Destylaty. Oczekiwane: 1,478 mln baryłek vs 0,71 mln poprzednio
20:00, USA, Protokół z lipcowego posiedzenia FOMC
Przemówienia bankierów centralnych
- 17:00 - Fed Waller
- 21:00 - Fed Bostic
Wyniki finansowe
- 12:30 - Target (TGT.US)
