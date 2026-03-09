🚩DE40 traci 2,6% i próbuje odrobić potęzne spadki

Giełdy europejskie zareagowały paniką na potężny wzrost cen ropy, która kosztuje dziś blisko 107 USD za baryłkę i odnotowała 15% skok. Kontrakt terminowy na niemiecki DAX (DE40) jest tu jednym z największych przegranych indeksów w Europie, która polega w dużęj mierze na imporcie ropy i gazu z Bliskiego Wschodu. Niemiecki rynek akcji z uwagi na dużą koncentrację spółek chemicznych i przemysłowych wydaje się szczególnie narażony na długoterminowe, negatywne efekty skoku cen energii. Jest też silnie zależy od innych surowców przewożonych przez Cieśninę Ormuz. DAX notowany jest ok. 1000 punktów poniżej średniej EMA200 (czerwona linia) i spadł od szczytów o ok. 12%. Wskaźnik RSI na interwale dziennym wskazuje wyprzedanie (26). Widzimy jednak ostrożną próbę powrotu kupujących, a dzisiejsza świeca dzienna ma bardzo długi knot, Indeks zdołał powstrzymać spadki w pobliżu 23,670 punktów. DE40 (interwał D1) Źródło: xStation5

