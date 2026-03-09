PULS GPW: Wyceny pod presją widmo kryzysu energetycznego

Kolejny tydzień zaczyna się od dużych spadków w Europie. Większość indeksów Starego Kontynentu tanieje o ponad 2%. WIG20 w godzinach porannych ogranicza spadki do poziomu poniżej 2%, oscylując wokół 3200 punktów.
Rynek obawia się kryzysu energetycznego. Kontrakty na ropę w godzinach porannych momentami osiągały ok. 120 USD za baryłkę. Kontrakty na europejski gaz wzrosły natomiast o kolejne 20% na początku poniedziałkowej sesji.
Polscy decydenci zachowują jednak optymizm. Minister Domański przekazał informacje na temat programu intensywnego wzmocnienia rynku kapitałowego w Polsce. Prezes NBP na piątkowej konferencji wykazywał pewność co do polityki RPP, pomimo dynamicznej sytuacji na rynku.
W20 (D1)
Kurs indeksu otworzył się luką, gwałtownie przełamując strefę oporu w okolicach 3270 punktów i zatrzymując się na średniej EMA50. Dla popytu imperatywem staje się powrót powyżej poprzedniego oporu, natomiast dla podaży celem jest utrzymanie presji w szerszym trendzie oraz test wsparcia w okolicy 3100 punktów. Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek:
-
Torpol (TOR.PL): Spółka kolejowo-budowlana opublikowała wyniki. Zysk netto wzrósł do 78,1 mln PLN, a przychody do 1978,4 mln PLN. Oznacza to wzrost przychodów o ok. 30% oraz zysku netto o prawie 15% r/r. Mimo dobrych wyników, pokrywających się z oczekiwaniami rynku, kurs akcji spada o ponad 4,5%.
-
JSW (JSW.PL): Spółka ma sprzedać dwie ze swoich spółek zależnych w celu pokrycia potrzeb finansowych. Akcje spółki rosną o ponad 5%.
-
Auto Partner (APR.PL): Spółka opublikowała wyniki za luty, w których zarówno przychody, jak i zysk wzrosły o ok. 3%. Akcje tracą ponad 2%.
-
Asseco BS (ASB.PL): Producent i dystrybutor oprogramowania ma skupić do 400 000 akcji własnych za kwotę 32 mln zł. Akcje tracą na dzisiejszej sesji ok. 2%.
-
PKP Cargo (PKP.PL): Spółka ogłosiła sprzedaż 337 lokomotyw. Spadki wyceny spółki oscylują wokół 1%.
Przegląd rynkowy: Europejskie rynki akcji próbują odrabiać straty📈
PULS GPW: Umiarkowane spadki na fali europejskiego niepokoju
Wykres dnia: EURUSD, dlaczego euro traci wobec dolara?
Kontrakty na bydło pod presją 🚩 Strajk w JBS, droższa kukurydza i Bliski Wschód
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.