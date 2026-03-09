PULS GPW: Wyceny pod presją widmo kryzysu energetycznego

Kolejny tydzień zaczyna się od dużych spadków w Europie. Większość indeksów Starego Kontynentu tanieje o ponad 2%. WIG20 w godzinach porannych ogranicza spadki do poziomu poniżej 2%, oscylując wokół 3200 punktów.

Rynek obawia się kryzysu energetycznego. Kontrakty na ropę w godzinach porannych momentami osiągały ok. 120 USD za baryłkę. Kontrakty na europejski gaz wzrosły natomiast o kolejne 20% na początku poniedziałkowej sesji.

Polscy decydenci zachowują jednak optymizm. Minister Domański przekazał informacje na temat programu intensywnego wzmocnienia rynku kapitałowego w Polsce. Prezes NBP na piątkowej konferencji wykazywał pewność co do polityki RPP, pomimo dynamicznej sytuacji na rynku.

W20 (D1)

Kurs indeksu otworzył się luką, gwałtownie przełamując strefę oporu w okolicach 3270 punktów i zatrzymując się na średniej EMA50. Dla popytu imperatywem staje się powrót powyżej poprzedniego oporu, natomiast dla podaży celem jest utrzymanie presji w szerszym trendzie oraz test wsparcia w okolicy 3100 punktów. Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek: