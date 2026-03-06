Podsumowanie dnia: Indeksy i kryptowaluty tracą wobec wzrostu cen ropy🚩Złoto i dolar w górę

- Nastroje podczas ostatniej sesji na europejskich giełdach w tygodniu były bardzo słabe. Niemiecki DAX cofnął się o prawie 1% i od początku roku traci niemal 4%. Francuski indeks CAC40 zniżkował prawie 0,7%, a brytyjski FTSE ponad 1,2%. Polski WIG20 spadł prawie 1,9% wobec szerokiego odwrotu kapitału z rynków rozwijających się; polski benchmark wymazał całkowicie tegoroczne wzrosty.
- Piątek przynosi spadki na Wall Street i ponad 10% skok cen ropy, która pierwszy raz od 2023 roku rośnie ponad 93 USD. Konflikt na Bliskim Wschodzie trwa, a Iran kontynuuje ataki na amerykańskie bazy - dziś w Bahrajnie oraz Iraku. Donald Trump podkreślił, że USA będą prowadzić wojnę aż do całkowitego zwycięstwa, co upewnia rynki, że operacja potrwa co najmniej kilka tygodni. Nieoficjalnie Marco Rubio miał stwierdzić, że operacja będzie trwała ok. 4 tygodnie.
- Na fali niepewności geopolitycznej, jak i gospodarczej (ryzyko stagflacji), złoto notuje ponad 1,5% wzrost do ponad 5160 USD za uncję, mimo utrzymującej się siły amerykańskiego dolara i wzrostu rentowności. Dzisiejsze dane NFP z amerykańskiego rynku pracy wypadły zdecydowanie słabiej od prognoz, a sprzedaż detaliczna w USA, za luty wypadła nieznacznie wyżej, niż oczekiwano.
USA, raport NFP za luty:
Zmiana zatrudnienia: -92 tys. (prognoza: 55 tys., poprzednio: 126 tys. zrewidowane z 130 tys.)
Stopa bezrobocia: 4,4% (prognoza: 4,3%, poprzednio: 4,3%)
Wzrost średnich zarobków: 3,8% r/r (prognoza: 3,7%, poprzednio: 3,7%)
USA, sprzedaż detaliczna za styczeń:
Główny odczyt: -0,2% m/m (prognoza: -0,3%, poprzednio: 0%)
Bazowy odczyt: 0% m/m (prognoza: +0,1%, poprzednio: 0%)
Najnowszy odczyt NFP wymknął się wszystkim prognozom, wskazując na już drugi na przestrzeni 5 miesięcy spadek zatrudnienia w USA. Słabość rynku pracy była widoczna w prawie wszystkich sektorach, a największą koretkę odnotowały gwaizdy ostatniego odczytu, tj. ochrona zdrowia i eduakcja (-34 tys., poprzednio: +129 tys.). Drugim najgorszym setkorem były usługi wypoczynkowe (-27 tys.).
- Bitcoin notuje dziś spadki, a cena cofnęła się z okolic 71 tys. USD do 68 tys. USD. Spadek sprawił, że nadzieje na dłuższe odreagowanie ponownie osłabły, a ostatni wzrost wyhamował w pobliżu 74-75 tys. USD - poziomu istotnego z punktu widzenia pozycjonowania dealerów. Ethereum straciło jeszcze mocniej; druga po Bitcoine kryptowaluta spada ponad 5% i cofa się poniżej 2 tys. USD.
PKB strefy euro SA (kwartał do kwartału) za IV kwartał 2025 wypadło poniżej oczekiwań: 0,2% (prognoza 0,3%; poprzednio 0,3%)
- Wydatki rządowe strefy euro (kwartał do kwartału) IV kwartał: 0,5% (prognoza 0,5%; poprzednio 0,7%)
- Konsumpcja gospodarstw domowych (kwartał do kwartału): 0,4% (prognoza 0,4%; poprzednio 0,2%)
- PKB SA (rok do roku) IV kwartał: 1,2% (prognoza 1,3%; poprzednio 1,3%)
- Zatrudnienie (kwartał do kwartału) IV kwartał F: 0,2% (poprzednio 0,2%)
- Zatrudnienie (r/r) IV kwartał F: 0,7% (poprzednio 0,6%)
- Na amerykańskim rynku akcji prawie 11% wzrost notuje Marvell Technology. Spółka podniosła prognozę zysków do 15,2 mld USD wobec 14,2 mld USD poprzednio. Oczekiwane tempo sprzedaży w tym roku ma wynieść 30% r/r - powyżej szacunków. Niemniej jednak nastroje poza sektorem ropy i gazu są bardzo słabe - zwłaszcza w sektorze finansowym, gdzie prawie 7% zniżkują akcje BlackRock.
Akcje Boeinga (BA.US) rosną ponad 2,5% po tym jak Fiancial Times przekazał, że spółka jest w trakcie rozmów z Chinami, dotyczących zamówienia 500 samolotów Boeing 737 MAX. Zamówienie mogłoby być elementem szerszych relacji gospodarczych USA z Chinami i potencjalnie w bardzo istotny sposób wsparłoby backlog spółki.
- Zgodnie z informcjami France24, które powołało się na irańskie MSZ, Iran przekazał, że 'Unia Europejska stanie się uzasadnionym celem ataku, jeśli Europa włączy się do wojny na Bliskim Wschodzie'. Aktualnie reakcja kontraktów na EU50 na te komentarze jest bardzo ograniczona. W ostatnim czasie Francja przesunęła lotniskowiec na Bliski Wschód.
