Debata wiceprezydencka w USA - Czego oczekiwać?

Na około miesiąc przed wyborami prezydenckimi w USA odbędzie się prawdopodobnie ostatnia debata. Tym razem będzie ona dotyczyła kandydatów na wiceprezydentów. Czy wydarzenie to zmieni cokolwiek po stronie preferencji wyborczych?

Tim Walz kontra J.D. Vance

Dzisiejsza debata pomiędzy Tim Walzem, demokratycznym gubernatorem Minnesoty oraz J.D. Vancem, senatorem z Ohio może być ostatnim publiczym wydarzeniem przed wyborami prezydenckimi w listopadzie. Debata będzie przeprowadzona przez telewizję CBS i choć Kamala Harris zaproponowała kolejną debatę Donaldowi Trumpowi, ten nie odpowiedział na to wyzwanie. Jednocześnie doradcy Harris liczą na to, że dobra prezentacja ze strony Vance’a może skłonić Trumpa do uczestnictwa w kolejnej debacie.

Oczekiwania przed dzisiejszą debatą wskazują na prawdopodobne ofensywne zachowanie ze strony Vance’a, natomiast jednocześnie Walz ma być skupiony na pozytywnym przekazie. Warto jednak pamiętać, że zniszczenia spowodowane huraganem Helene w USA mogą doprowadzić do skupienia się na tym aspekcie przez obu kandydatów. Trump w ostatnim czasie oskarżał bezpodstawnie administrację Bidena o brak działań administracji Bidena.

Jak wygląda sytuacja z poparciem dla obu kandydatów? Wg danych Morning Consultant Poll jedynie 37% wyborców Vance’a ocenia go obecnie pozytywnie, natomiast aż 47% ocenia go negatywnie. W przypadku Walza stosunek tych głosów wygląda odwrotnie: 41% wyborców ocenia go pozytywnie, natomiast 38% negatywnie.

Czy można spodziewać się jakiejkolwiek reakcji rynkowej?

Reakcja rynkowa będzie trudna do przewidzenia. Reakcja po debacie Harris-Trump również jest trudna do określenia, gdyż rynek żył wtedy również zbliżającą się decyzją Fed, a dodatkowo sesja na Wall Street po debacie odbywała się 11 września, kiedy zwykle mamy pozytywny dzień ze względu na pamięć o ofiarach zamachu z 2001 roku. Niemniej, początkowo po ogłoszeniu zwycięstwa przez Harris obserwowaliśmy slabość dolara oraz słabość na kontraktach na Wall Street. Później jednak te ruchy uległy odwróceniu i zawiązaniu nowego trendu wzrostowego na EURUSD i US500.

Widać, że po debacie między kandydatami na prezydentów obserwowaliśmy bardzo dużą zmienność w ciągu dnia. Czy tak samo będzie po debacie Walz-Vance? W ostatnich kilku sesjach zmienność na Wall Street jest zdecydowanie ograniczona. Źródło: Bloomberg FInance LP, XTB