Akcje giganta obronnego Kongsberg Gruppen tracą 12% po wynikach 📉

Akcje czo艂owego, norweskiego producenta Kongsberg Gruppen ASA (KOG.NO) trac膮 dzi艣 12% po wynikach finansowych. Inwestorzy zareagowali nerwowo na wzrost koszt贸w, spadek poziomu got贸wki oraz mieszany obraz nap艂ywu zam贸wie艅 w poszczeg贸lnych segmentach dzia艂alno艣ci. Mimo to reakcja w postaci dynamicznego cofni臋cia cen akcji sp贸艂ki nie przynios艂y szerszych spadk贸w w sektorze obronnym. Liderzy wzrostu jak brytyjski Rolls-Royce (RR.UK) czy niemiecki Rheinmetall (RHM.DE) kontynuuj膮 dzi艣 wzrosty. Reakcj臋 rynku mo偶emy wyja艣ni膰 raczej realizacj膮 zysk贸w po rekordowym wzro艣cie z ostatnich miesi臋cy.

Kluczowe dane kwartalne Kongsberg Gruppen:

Przychody sp贸艂ki wzros艂y o 20% r/r do 13,90 mld NOK (z 11,59 mld NOK rok wcze艣niej).

EBIT wyni贸s艂 1,92 mld NOK , w tym jednorazowy zysk 158 mln NOK ze sprzeda偶y segmentu urz膮dze艅 steruj膮cych.

Po wy艂膮czeniu tego zysku, mar偶a EBIT wzros艂a do 12,8% (vs. 12,5%) .

Zysk netto wzr贸s艂 do 1,62 mld NOK , z 1,18 mld NOK rok wcze艣niej,聽a z ysk na akcj臋 : 1,85 NOK (vs. 1,36 NOK rok temu).

Nowe zam贸wienia : 18,18 mld NOK (vs. 17,28 mld NOK w II kw. 2024).

Portfel zam贸wie艅 osi膮gn膮艂 rekordowy poziom 138,8 mld NOK (vs. 95,56 mld NOK rok wcze艣niej).

Kongsberg Gruppen podkre艣li艂 utrzymuj膮ce si臋 silne zapotrzebowanie na swoje produkty we wszystkich segmentach dzia艂alno艣ci. Wyniki operacyjne za drugi kwarta艂 potwierdzaj膮 stabiln膮 kondycj臋 sp贸艂ki oraz utrzymuj膮c膮 si臋 dynamik臋 wzrostu. Sp贸艂ka zwr贸ci艂a uwag臋, 偶e ka偶dy z dzia艂贸w odnotowa艂 wzrost przychod贸w w por贸wnaniu do II kwarta艂u 2024 roku, co by艂o efektem:

zwi臋kszonych dostaw rakiet oraz system贸w obrony powietrznej w segmencie obronnym,

wysokiej aktywno艣ci w obszarze nowych bud贸w statk贸w w dziale Kongsberg Maritime,

rosn膮cego popytu na technologie podwodne, zar贸wno w zastosowaniach cywilnych, jak i wojskowych.

Sp贸艂ka wskaza艂a na silne zapotrzebowanie na oferowane systemy uzbrojenia. W szczeg贸lno艣ci:

Wiele pa艅stw zapowiedzia艂o ch臋膰 zakupu technologii obronnych Kongsberg ,

Niemcy potwierdzi艂y zakup rakiety Joint Strike Missile dla swoich my艣liwc贸w F-35 , a finalna umowa zosta艂a podpisana pod koniec czerwca,

Sp贸艂ka sfinalizowa艂a r贸wnie偶 strategiczne joint venture z Thales, obejmuj膮ce po艂膮czenie dzia艂贸w odpowiedzialnych za taktyczne systemy 艂膮czno艣ci, co ma na celu wzmocnienie pozycji nowego podmiotu na rynku, szczeg贸lnie wobec rosn膮cych nak艂ad贸w inwestycyjnych w Europie w sektorze obronnym.

艢rodki pieni臋偶ne spad艂y do 14,39 mld NOK (z 16,46 mld NOK kwarta艂 wcze艣niej). Przep艂ywy pieni臋偶ne netto spad艂y o聽-2,08 mld NOK (w tym wyp艂aty dywidend na poziomie 1,78 mld NOK). Zad艂u偶enie netto tak偶e istotnie spad艂o o聽9,07 mld NOK (wobec -11,30 mld NOK w I kw.). Drugi kwarta艂 2025 przyni贸s艂 te偶 umow臋聽przej臋cia ameryka艅skiej sp贸艂ki Sonatech, specjalizuj膮cej si臋 w akustyce podwodnej (w trakcie zatwierdzenia przez regulator贸w). A偶聽22 mld NOK ze 109 mld NOK z portfela zam贸wie艅 ma zosta膰 zrealizowane w drugiej po艂owie 2025 roku.

Segmenty dzia艂alno艣ci

Kongsberg Defence & Aerospace

Przychody: 6,12 mld NOK ( +38% r/r ).

Kluczowy kontrakt: 6,5 mld NOK na dostawy rakiet Joint Strike Missile dla Niemiec (5. kraj na 艣wiecie zamawiaj膮cy ten system).

Nowe zam贸wienia: 9,84 mld NOK.

Portfel zam贸wie艅: 109,24 mld NOK.

Kongsberg Maritime

Przychody: 6,39 mld NOK ( +7% r/r ).

Rozwi膮zania dla statk贸w offshore stanowi艂y 35% nowych zam贸wie艅 w segmencie.

Nowe zam贸wienia: 7,52 mld NOK.

Portfel zam贸wie艅: 26,2 mld NOK.

EBIT: 716 mln NOK, mar偶a: 11,2%.

Kongsberg Discovery

Przychody: 1,23 mld NOK ( +21% r/r ) 鈥 nap臋dzane przez dostawy pojazd贸w podwodnych i system贸w mapuj膮cych.

EBIT: 230 mln NOK (vs. 143 mln NOK rok wcze艣niej).

Nowe zam贸wienia: 966 mln NOK.

Portfel zam贸wie艅: 2,92 mld NOK.

