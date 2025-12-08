IBM przejmie Confluent; akcje zyskuje 25% przed otwarciem Wall Street 📈

IBM (IBM.US) i Confluent (CFLT.US) ogłosiły w poniedziałek 8 grudnia definitywną umowę, na mocy której IBM przejmie wszystkie akcje Confluent za 31 dolarów na akcję, co reprezentuje całkowitą wartość 11 miliardów dolarów w gotówce. Transakcja stanowi największą akwizycję IBM w ostatnich latach i odzwierciedla strategiczne zaangażowanie koncernu w transformację się z tradycyjnego dostawcy oprogramowania dla przedsiębiorstw w gracza AI i infrastruktury chmurowej, inwestycję wspieraną poprzednią akwizycją HashiCorp za 6,4 miliarda dolarów w 2024 roku. Confluent, założony przez twórców otwartego oprogramowania Apache Kafka, dostarcza platformę przesyłania danych w czasie rzeczywistym wykorzystywaną przez ponad 6500 klientów, w tym ponad 40 procent Fortune 500, z całkowitym rynkiem adresowanym sięgającym 100 miliardów dolarów od 2021 roku. Połączenie technologii streaming Confluent z infrastrukturą AI, produktami automatyzacji i usługami konsultingowymi IBM ma na celu utworzenie ujednoliconej platformy „smart data" do wdrażania generatywnych AI i agentów w całej infrastrukturze przedsiębiorstw.​

Akwizycja oczekiwana jest na zamknięcie w połowie 2026 roku i podlega zatwierdzeniu przez akcjonariuszy Confluent oraz zatwierdzeniom regulacyjnym. IBM finansuje transakcję z dostępnej gotówki, a zarząd obu spółek już zatwierdził umowę. IBM antycypuje, że akwizycja będzie miała znaczenie dla skorygowanego EBITDA w pierwszym pełnym roku po zamknięciu i dla wolnych przepływów pieniężnych w drugim roku. Akcje Confluent wzrosły o 26-28% w handlu przed otwarciem rynku na wiadomości o transakcji, podczas gdy akcje IBM spadły o około 1-2 procent, co odzwierciedla sceptycyzm rynku wobec wielkości wyceny na tle potencjalnych synergii. Dla IBM oznacza to kluczowy ruch w kierunku pozycjonowania się jako solidny gracz w infrastrukturze AI, zdywersyfikowany od tradycyjnego biznesu z malejącymi przychodami. CEO Arvind Krishna podkreślił, że połączenie stworzy platformę do „inteligentnego przetwarzania danych dla przedsiębiorstw przeznaczonej dla AI". Transakcja obejmuje wszystkie elastyczne modele wdrażania Confluent, od w pełni zarządzanej Confluent Cloud przez platformę dla podmiotu gospodarczego po hybrydowe WarpStream.