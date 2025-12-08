IBM przejmie Confluent; akcje zyskuje 25% przed otwarciem Wall Street 📈

IBM (IBM.US) i Confluent (CFLT.US) ogłosiły w poniedziałek 8 grudnia definitywną umowę, na mocy której IBM przejmie wszystkie akcje Confluent za 31 dolarów na akcję, co reprezentuje całkowitą wartość 11 miliardów dolarów w gotówce. Transakcja stanowi największą akwizycję IBM w ostatnich latach i odzwierciedla strategiczne zaangażowanie koncernu w transformację się z tradycyjnego dostawcy oprogramowania dla przedsiębiorstw w gracza AI i infrastruktury chmurowej, inwestycję wspieraną poprzednią akwizycją HashiCorp za 6,4 miliarda dolarów w 2024 roku. Confluent, założony przez twórców otwartego oprogramowania Apache Kafka, dostarcza platformę przesyłania danych w czasie rzeczywistym wykorzystywaną przez ponad 6500 klientów, w tym ponad 40 procent Fortune 500, z całkowitym rynkiem adresowanym sięgającym 100 miliardów dolarów od 2021 roku. Połączenie technologii streaming Confluent z infrastrukturą AI, produktami automatyzacji i usługami konsultingowymi IBM ma na celu utworzenie ujednoliconej platformy „smart data" do wdrażania generatywnych AI i agentów w całej infrastrukturze przedsiębiorstw.
Akwizycja oczekiwana jest na zamknięcie w połowie 2026 roku i podlega zatwierdzeniu przez akcjonariuszy Confluent oraz zatwierdzeniom regulacyjnym. IBM finansuje transakcję z dostępnej gotówki, a zarząd obu spółek już zatwierdził umowę. IBM antycypuje, że akwizycja będzie miała znaczenie dla skorygowanego EBITDA w pierwszym pełnym roku po zamknięciu i dla wolnych przepływów pieniężnych w drugim roku. Akcje Confluent wzrosły o 26-28% w handlu przed otwarciem rynku na wiadomości o transakcji, podczas gdy akcje IBM spadły o około 1-2 procent, co odzwierciedla sceptycyzm rynku wobec wielkości wyceny na tle potencjalnych synergii. Dla IBM oznacza to kluczowy ruch w kierunku pozycjonowania się jako solidny gracz w infrastrukturze AI, zdywersyfikowany od tradycyjnego biznesu z malejącymi przychodami. CEO Arvind Krishna podkreślił, że połączenie stworzy platformę do „inteligentnego przetwarzania danych dla przedsiębiorstw przeznaczonej dla AI". Transakcja obejmuje wszystkie elastyczne modele wdrażania Confluent, od w pełni zarządzanej Confluent Cloud przez platformę dla podmiotu gospodarczego po hybrydowe WarpStream.
Analityczne Top Picki 2026 | Bliżej Giełdy, Przemek Staniszewski
Paramount rzuca rękawicę Netflixowi w walce o Warner Bros Discovery!
DE40: Rekordowe wydatki obronne w Niemczech napędzają rynki 📈
Oracle: Przed wynikami
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.