Disney inwestuje w OpenAI i ogłasza rewolucję w tworzeniu animacji 📱

Walt Disney Co. (DIS.US) ogłosiło przełomowe partnerstwo z OpenAI, inwestując 1 miliard dolarów w startup AI i jednocześnie stając się pierwszym znaczącym partnerem licencyjnym platformy Sora. Umowa trwająca trzy lata obejmuje udostępnienie ponad 200 animowanych postaci z bibliotek Disneya, Marvela, Pixara i Star Wars do generowania treści wideo. Kluczowym ograniczeniem umowy jest wykluczenie wizerunków gwiazd oraz głosów aktorów, co oznacza, że generowane wideo mogą zawierać postaci wizualne, ale bez oryginalnych głosów wykonawców. Dodatkowo, niektóre filmy wygenerowane przez użytkowników będą dostępne na platformie Disney+, tworząc nowy kanał dystrybucji dla treści AI.​

Poza inwestycją kapitałową i licencjonowaniem znaków, Disney staje się głównym klientem OpenAI i będzie wdrażać narzędzia startup do tworzenia nowych produktów, usług i doświadczeń dla Disney+, jednocześnie udostępniając ChatGPT swoim pracownikom. Decyzja ta oznacza znaczący zwrot w stosunku Hollywood do technologii AI, stanowiąc punkt zwrotny dla branży rozrywki, która wcześniej wyrażała obawy dotyczące wpływu sztucznej inteligencji na prawa twórców i bezpieczeństwo miejsc pracy. CEO Bob Iger podkreślił, że partnerstwo pozwoli „ostrożnie i odpowiedzialnie rozszerzyć zasięg opowiadania naszych historii poprzez sztuczną inteligencję, jednocześnie szanując i chroniąc twórców i ich dzieła". Zarówno Disney jak i OpenAI zobowiązały się do implementacji odpowiedzialnych środków bezpieczeństwa, w tym polityk dostosowanych do wieku użytkowników oraz kontroli zapobiegających generowaniu szkodliwego contentu, demonstrując wspólne zaangażowanie w etyczne wykorzystanie AI w rozrywce.

Akcje spółki zyskują dzisiaj ponad 1% po tych komunikatach i testują obszar 200- oraz 100- dniowych EMA, które mogą być uważane za kluczowe strefy wskazujące na dotychczas utrzymywany trend spadkowy na walorach tej spółki.

Źródło: xStation